Kiedyś rozdawał odblaski, teraz kierowana przez niego spółka energetyczna jest na skraju upadłości

Jedna z firm zwróciła się do posłów z Podkarpacia z prośbą o interwencję w celu zapewnienia "ciągłych dostaw gazu ziemnego i energii", które są obecnie "zagrożone, przez co zagrożone stają się także same przedsiębiorstwa i tworzone przez nie miejsca pracy". W dokumencie, do którego dotarł tvn24.pl, podkreślono, że "zachowanie Enesty stawia pod znakiem zapytania zarówno wiarygodność państwowych spółek energetycznych, jak i deklarowaną przychylność polskich władz dla inwestycji, w tym zagranicznych".