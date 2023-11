Poseł PiS stracił ochronę. Po wyborach narzekał na brak wsparcia w kampanii

Poseł Jarosław Zieliński stracił prawo do limuzyny Służby Ochrony Państwa i zespołu chroniących go funkcjonariuszy - dowiedział się tvn24.pl. Choć wiceministrem spraw wewnętrznych nie był od czterech lat, ochrona SOP towarzyszyła mu bez przerwy, co widać było podczas licznych uroczystości i przecinania wstęg, w których chętnie brał udział.