Kurator Barbara Nowak: czy naprawdę najważniejsze jest być zdrowym?

31 stycznia uczniowie z Małopolski mieli wrócić z ferii do szkół. Wrócili, ale tylko ci najmłodsi, bo kilka dni wcześniej minister edukacji Przemysław Czarnek ogłosił, że po raz kolejny zmuszony jest wprowadzić zdalne nauczanie. Nauka online objęła wszystkich uczniów w Polsce od piątej klasy szkoły podstawowej w górę i ma potrwać do końca ferii, które w ostatnich województwach kończą się 27 lutego.

Aktywiści przyszli do Nowak - jak słyszymy na początku nagrania - jako do "pani kurator, która przeciwstawiła się rządowym obostrzeniom i segregacji ludzi" i "będzie współpracować przeciwko zdalnemu nauczaniu".

Nowak na wstępie - jeszcze przed gabinetem - zapytała gości, czy nie chcą włożyć maseczek. Zwróciła uwagę, że lepiej by ci, którzy będą słuchać spotkania (nagrywało je kilka kamer), nie "obgadywali", że jego uczestnicy są bez masek. - Ja państwu proponuję, żebyście państwo po prostu to rozważyli - zwróciła się Nowak do gości. - Ale się zastanówcie, wasza sprawa, ja was zapraszam - dodała z uśmiechem.