Oni chcą nowej Europy. Meloni, Kaczyński, Le Pen i Orban

- To, co się rodzi na naszych oczach, to nowa fala polityczna, która przechodzi przez Europę, i która ją zmieni - mówi w "Rozmowach polsko-niepolskich" Enrico Buscema, dziennikarz, korespondent włoskich mediów w Polsce. - Dla Meloni, szefowej Fratelli d’Italia prezes PiS to istotny partner - dodaje.