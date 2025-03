Przeczytałem książkę Batyra vel Nawrockiego, żebyście wy nie musieli

Czy po lekturze książki Tadeusza Batyra poznałem Karola Nawrockiego? To nieustraszony pogromca rozwiązanej 35 lat temu Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa oraz największy fan trójmiejskiego złodzieja "Nikosia". Autor Tadeusz Batyr, dziś kandydat do urzędu Prezydenta RP Karol Nawrocki, pisze i - co gorsza - najwyraźniej myśli o mafii i przestępczości zorganizowanej jako elitarnej wspólnocie dla prawdziwych mężczyzn - troszczących się o swoje rodziny i bezwzględnych dla wrogów.