"Cierpieniem moglibyśmy obdarować cały świat"

Wydaje mi się, że żyjemy w czasach, w których pojęcie estetyki legło w odmętach pamięci i wszystko, co nas otacza w życiu medialno-politycznym, jest brzydkie. Te gęby to oczywiście metafora – gęba rozumiana w sensie gombrowiczowskim. Udawanie czegoś. Życie w świecie, w którym okazuje się, że - przynajmniej u nas - w sporach politycznych i nie tylko takich, wygrywa chamstwo, które stało się formą porozumiewania się. Jak z parkowaniem: stoi leszczu w taki sposób, że niby mogło być miejsce na inny samochód, ale on ustawił się tak, żeby przypadkiem nikt inny już nie wjechał. Żyjemy w nieustannie podsycanej niechęci do siebie nawzajem. Jeśli ktoś to wykorzystuje - czy to politycy, czy różnego typu społecznicy - to jest przykre.