Talibowie na karuzeli, spektakl trwa. "Dobrze, że nie mamy córki, to jedyne pocieszenie, jakie nam zostało"

Mogę wybrać, mówi mi Fatima – niebieski lub czarny. Początkowo nie rozumiem, ale za moment już wiem. Talibowie po wejściu do jej rodzinnego Heratu nakazali kobietom powrót do zakrywania całego ciała, tylko oczy mogą być odsłonięte. Do wyboru czarny nikab lub niebieska burka. Lepiej mi w czarnym, no i smoky eye mogę pokazać – słyszę gorycz w tym pozornym żarcie.