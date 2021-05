Adam Bielan: Jarosław Gowin postawił krzyżyk na Zjednoczonej Prawicy

Arleta Zalewska, Krzysztof Skórzyński: To koniec Jarosława Gowina w rządzie?

To proste pytanie. Czy uważa pan, że poparcie kandydata opozycji na Rzecznika Praw Obywatelskich wyklucza go ze Zjednoczonej Prawicy?

Ta wolta może go kosztować stanowisko?

To nie jest moja decyzja. Ale jego działań nikt już chyba nie jest w stanie zrozumieć. Od tygodni zabiegał o to, żeby kandydatem Zjednoczonej Prawicy na RPO została senator Staroń. Namawiał ją na to i obiecywał jej swoje poparcie. I ta kandydatura ostatecznie została uzgodniona. Znam Lidię Staroń ze wspólnej pracy w Senacie i po ludzku nie rozumiem, jak można było ją tak potraktować.