Zderzenie auta z pociągiem. Nie żyją cztery osoby

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na Kontakt24 trzymaliśmy informację o zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. W tej sprawie skontaktowaliśmy się z mł. asp. Marcinem Tecławem z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. - Otrzymaliśmy informację o zderzeniu samochodu z pociągiem. Nie żyją cztery osoby, które podróżowały tym autem. Na miejscu pracuje osiem zastępów straży pożarnej - poinformował.

Jak powiedział mł. asp. Tecław, ratownicy podjęli próbę reanimacji jednej z poszkodowanych osób. Niestety, okazała się ona nieskuteczna. W przypadku pozostałych trzech osób odstąpiono od próby przywrócenia czynności życiowych ze względu na zbyt poważne obrażenia.

Nie żyją dwie kobiety i dwaj mężczyźni

- W miejscowości Dachowa, na niestrzeżonych przejeździe kolejowym w lesie (przedłużenie ul. Klonowej) pociąg POLREGIO relacji Łódź Kaliska- Poznań uderzył w samochód. Autem podróżowały cztery osoby (dwóch mężczyzn i dwie kobiety). Wszyscy zginęli - przekazał z kolei mł. insp. Andrzej Borowiak, oficer prasowy wielkopolskiej policji.

Pociągiem podróżowało około 180 osób, nic im się nie stało.

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym Źródło: TVN24 Wypadek na przejeździe kolejowym w Dachowej Źródło: wiescizokolicy.pl Wypadek na przejeździe kolejowym w Dachowej Źródło: wiescizokolicy.pl Wypadek na przejeździe kolejowym w Dachowej Źródło: wiescizokolicy.pl

Jak podkreślił Andrzej Borowiak, policjanci sprawdzą, czy pociąg wyposażony był w kamerę, która mogła zarejestrować przebieg wypadku. Takie urządzenia są montowane w nowych składach POLREGIO w celu rejestracji przejazdu składu.

Wstrzymany ruch pociągów

Ruch pociągów na tym odcinku (Gądki – Pierzchno) został całkowicie wstrzymany do odwołania.

Jak poinformowało w komunikacie PKP Intercity, w związku z wypadkiem na odcinku pociągi TLK nr 37100/1 "MIECHOWITA" relacji Kraków Główny – Poznań Główny oraz IC nr 7322/3 "PUŁASKI" relacji Poznań Główny – Kraków Główny omijają stację Środa Wielkopolska. Zostały one skierowane na trasy okrężne.

"Na odcinku Poznań Główny – Jarocin w obu kierunkach wprowadzono wzajemne honorowanie biletów IC w pociągach Kolei Wielkopolskich oraz POLREGIO" - czytamy w komunikacie.