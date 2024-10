Zatrzymany raniony podczas akcji CBŚP. Jest nagranie i komentarz służb

Obcokrajowiec miał zostać skatowany przez grupę osób. Sam Kościelski miał wówczas usłyszeć zarzut udziału w bójce, ale ostatecznie sprawę umorzono. Śledczy nie dysponowali wtedy wystarczającym materiałem dowodowym, by wyjaśnić wszystkie okoliczności. Co sprawiło, że wrócili do sprawy po 22 latach, a prokuratura wydała nakaz aresztowania trenera? Nowe zeznania "Monstera" - świadka koronnego.

Nagranie z domu zatrzymanego

- Policjanci od razu po wejściu na posesję rzucili granaty hukowo-błyskowe zatem sami pozbawili się elementu zaskoczenia, ponieważ wywołując hałas obudzili domowników, w tym Andrzeja Kościelskiego. Na nagraniach widać, że schodzi po schodach do salonu, zerka przez okna, najprawdopodobniej widzi już policjantów. Podchodzi do drzwi, następnie sam obraca się, kładzie na podłodze i ręce trzyma na plecach, sygnalizując, że nie stawia oporu - opowiada dziennikarzowi TVN24 Piotr Żytnicki.

Co dzieje się dalej? - Jeden z policjantów, którzy wchodzą do domu staje nad mężczyzną, stawia mu nogę na plecach, dociska go do podłogi i mierzy w jego kierunku z broni. Niestety na tym interwencja policji się nie kończy, Kiedy Kościelski się poddaje, policjanci, którzy są na dworze, wrzucają granaty. Dwa z nich eksplodują, kiedy Kościelski leży już na ziemi i nie stanowi żadnego zagrożenia - relacjonuje dziennikarz Gazety Wyborczej.