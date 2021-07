Dostali informację, że ktoś strzela do ludzi na chodniku

Policjanci ze Wschowy zatrzymali 37-latka, który strzelał z wiatrówki do przechodniów i groził sąsiadom, że ich zabije. Wcześniej rzucał też butelkami w auta zaparkowane pod blokiem. Funkcjonariusze musieli wyważyć drzwi do mieszkania mężczyzny, bo nie chciał wpuścić ich do środka. - Badanie stanu trzeźwości wykazało prawie półtora promila alkoholu w organizmie - przekazuje rzeczniczka lokalnej komendy policji.