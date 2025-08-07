Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Świnka przy żłobku straciła uszy. Wszystko się nagrało

Świnka pozbawiona uszu
Września. Wandale zniszczyli dekoracje pod żłobkiem
Źródło: Żłobek Bajkowa Polanka 
We Wrześni (woj. wielkopolskie) ktoś pozbawił uszu świnkę ze słomy stojącą pod żłobkiem. Placówka opublikowała nagranie, na którym widać, jak do tego doszło.

Cała sytuacja – jak pokazują nagrania z kamer monitoringu - miała miejsce w sobotę około godziny 5.20. Grupa osób przechodziła ulicą Paderewskiego koło świnki i zerwała z jej głowy uszy.

- Przed każdą naszą placówką mamy podobne ozdoby. Świnka Basia stoi przed żłobkiem już od wielu miesięcy. Niestety w poniedziałek zobaczyliśmy, że ktoś pozbawił ją uszu – mówi Magdalena Milczewska ze żłobka Bajkowa Polanka.

Obejrzenie nagrań z kamer monitoringu pozwoliło wyjaśnić okoliczności ich zniknięcia. Widać na nich trzyosobową grupę zakapturzonych osób, ubranych w ciemne dresowe bluzy i spodnie z maskami na twarzach. Jedna z nich podbiega do świnki i zrywa najpierw jej prawe, a następnie lewe ucho.

Świnka pozbawiona uszu
Świnka pozbawiona uszu
Źródło: Żłobek Bajkowa Polanka 

Wcześniej straciła nos i oczy

Jak mówi Milczewska, to już kolejny przypadek jej "okaleczenia", wcześniej ktoś uszkodził jej nos i oczy.

Nagranie żłobek opublikował w mediach społecznościowych. "Słabe to…" – napisali pracownicy placówki. W środę opublikowali zdjęcia z zapisu innej z kamer. "Z dodatkowej kamery mamy teraz obraz twarzy jednego z wandali jak na dłoni".

Po tych publikacjach do żłobka zgłosiły się osoby, które rozpoznały sprawców. Niewykluczone, że sami siebie zobaczyli na nagraniu, bo szkoda została naprawiona.

- Dzisiaj uszy wróciły, są z powrotem na śwince – mówi.

Uszy świnki wróciły
Uszy świnki wróciły
Źródło: Żłobek Bajkowa Polanka 

Pracownicy żłobka o kradzieży nie zawiadomili policji. - Cieszymy się, że sprawa rozwiązała się z pomocą mediów. Uważamy, że takie sprawy należy nagłaśniać – podkreśla Milczewska.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: FC/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Żłobek Bajkowa Polanka 

Udostępnij:
Czytaj także:
imageTitle
Legia walczy o awans na trudnym terenie
RELACJA
Burza, deszcz
Burze i skwar. Tu mogą pojawić się alarmy
METEO
imageTitle
Rafał Majka jeszcze nie jest sobą. "Było bardzo nerwowo"
EUROSPORT
Nawrocki
Nawrocki podpisał swój projekt w sprawie CPK. "Przywraca tradycyjny kształt"
BIZNES
Poparzenie przy próbie rozpalenia ogniska
"Rozpalały ognisko". Dwie poparzone osoby helikoptery zabrały do szpitala
WARSZAWA
Piast na szaliku, Górnik na bluzce
Wręczył szalik, kontrkandydatka rozpięła żakiet. Kibicowski ping-pong przed wyborami
Katowice
Benjamin Netanjahu
Premier Izraelach o planach wobec Strefy Gazy. "Zamierzamy to zrobić"
Świat
Trwa walka z pożarem w Aude na południu Francji
Francja wciąż płonie. "Nie mamy nic. To apokalipsa"
METEO
Rozbity samolot w Nairobi, Kenia
Samolot spadł na gęsto zaludnioną dzielnicę. Są ofiary śmiertelne
Świat
Andrzej Klesyk
Prezes PZU stracił stanowisko. Ministerstwo o przyczynach
BIZNES
imageTitle
Uciekał prawie 200 kilometrów, zabrakło 2,5. Polski bohater dnia rozczarowany
EUROSPORT
Konkret24. "Plan 21"? Nie tylko. Oto 71 obietnic Nawrockiego. Pierwszych już nie spełnił
Nie 21, tylko 71 obietnic Nawrockiego. I już terminy przesunięte
Michał Istel
jedzenie przyprawy owoce shutterstock_2526602909
Dieta nie wyleczy chorej tarczycy. Ekspert ostrzega
Anna Bielecka
PIOTR 1
Ukraińscy lekarze nadal na specjalnych zasadach. Samorząd lekarski oburzony
Zdrowie
Jazdę na hulajnodze zakończył mandatem (zdjęcie ilustracyjne)
Zapłaci 2,5 tysiąca złotych za przejażdżkę hulajnogą
WARSZAWA
Wybuch w KGP
Wybuch granatnika. Jest data rozpoczęcia procesu byłego komendanta głównego
WARSZAWA
Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Nowy sondaż partyjny i zmiana lidera
Polska
Upał
Prawdziwie letnia aura tuż-tuż
METEO
imageTitle
Heroiczna walka Maciejuka. Etap dla Magniera
EUROSPORT
Jan Baranik, Dziadek Olinka
Dziadek Olinka kończy wyprawę w Alpy. Zbiórka trwa
Marta Balukiewicz
imageTitle
Polski duet z Barcelony wśród najlepszych. Lewandowski i Pajor nominowani do Złotej Piłki
EUROSPORT
Strefa Gazy. Zniszczenia w Bajt Hanun po ataku Izraela
"Szokujące badanie" w Izraelu. Tego chce ponad 80 procent społeczeństwa
Świat
Nielegalna bimbrownia zlikwidowana
Miał 1300 litrów zacieru, 150 litrów bimbru i setki pustych butelek
WARSZAWA
Pożar przyczepy kempingowej w Krakowie
Koszmar na urlopie. Spłonęła przyczepa kempingowa. Nagranie
Kraków
Prace drogowe (ilustracyjne)
Weekendowe prace na kilku ważnych ulicach
WARSZAWA
Wybory prezydenckie w Polsce
Prokuratura przyznaje się do błędu. Chodzi o anomalie w komisjach
Polska
imageTitle
Legendy łączą siły przed igrzyskami. "Nie mogłabym prosić o lepszego partnera"
EUROSPORT
Ksiądz z zarzutami za posiadanie mefedrony (zdjęcie ilustracyjne)
Były proboszcz z zarzutami seksualnego wykorzystania dziecka
Kielce
W wypadku ranny został policjant, trafił do szpitala
"Potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu". Trafił do szpitala
WARSZAWA
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Wygrał 37 milionów euro i wciąż ich nie odebrał. Trwają poszukiwania szczęśliwca
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica