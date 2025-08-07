Świnka przy żłobku straciła uszy. Wszystko się nagrało

Września. Wandale zniszczyli dekoracje pod żłobkiem Źródło: Żłobek Bajkowa Polanka

Cała sytuacja – jak pokazują nagrania z kamer monitoringu - miała miejsce w sobotę około godziny 5.20. Grupa osób przechodziła ulicą Paderewskiego koło świnki i zerwała z jej głowy uszy.

- Przed każdą naszą placówką mamy podobne ozdoby. Świnka Basia stoi przed żłobkiem już od wielu miesięcy. Niestety w poniedziałek zobaczyliśmy, że ktoś pozbawił ją uszu – mówi Magdalena Milczewska ze żłobka Bajkowa Polanka.

Obejrzenie nagrań z kamer monitoringu pozwoliło wyjaśnić okoliczności ich zniknięcia. Widać na nich trzyosobową grupę zakapturzonych osób, ubranych w ciemne dresowe bluzy i spodnie z maskami na twarzach. Jedna z nich podbiega do świnki i zrywa najpierw jej prawe, a następnie lewe ucho.

Świnka pozbawiona uszu Źródło: Żłobek Bajkowa Polanka

Wcześniej straciła nos i oczy

Jak mówi Milczewska, to już kolejny przypadek jej "okaleczenia", wcześniej ktoś uszkodził jej nos i oczy.

Nagranie żłobek opublikował w mediach społecznościowych. "Słabe to…" – napisali pracownicy placówki. W środę opublikowali zdjęcia z zapisu innej z kamer. "Z dodatkowej kamery mamy teraz obraz twarzy jednego z wandali jak na dłoni".

Po tych publikacjach do żłobka zgłosiły się osoby, które rozpoznały sprawców. Niewykluczone, że sami siebie zobaczyli na nagraniu, bo szkoda została naprawiona.

- Dzisiaj uszy wróciły, są z powrotem na śwince – mówi.

Uszy świnki wróciły Źródło: Żłobek Bajkowa Polanka

Pracownicy żłobka o kradzieży nie zawiadomili policji. - Cieszymy się, że sprawa rozwiązała się z pomocą mediów. Uważamy, że takie sprawy należy nagłaśniać – podkreśla Milczewska.