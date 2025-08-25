Uciekała przed policją, dachowała w polu kukurydzy

KPP Września

Standardowa kontrola prędkości zamieniła się w policyjny pościg. W piątek, policjanci z Wrześni mierzyli w Sokolnikach prędkość aut. Okazało się, że kierująca peugeotem pędziła 102 kilometry na godzinę w obszarze zabudowanym. Kobieta, zamiast się zatrzymać postanowiła zawrócić i odjechać. Pościg za 55-latką zakończył się kilka kilometrów dalej - w Szamarzewie.

- Kobieta podczas swojego "rajdu" kompletnie nie zwracała uwagi na innych uczestników ruchu oraz popełniła szereg rażących wykroczeń. Kierująca zakończyła podróż tuż po tym, jak nie dostosowała prędkości i straciła panowanie nad autem. Na łuku drogi pojazd dachował i wylądował w polu kukurydzy - przekazał aspirant Adam Wojciński, rzecznik Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

Kobieta otrzymałaby 63 punkty karne Źródło: KPP Września

Uciekała, bo nie ma prawa jazdy

Szczęśliwie 55-latka nie odniosła żadnych obrażeń. Policjantom tłumaczyła, że zdecydowała się na ucieczkę, bo nie ma prawa jazda. - Funkcjonariusze, którzy prowadzili tę interwencję zwracają uwagę, że to była bardzo niebezpieczna sytuacja i mogła zakończyć się nawet tragicznie - dodał Wojciński.

Gdyby 55-latka miała uprawnienia, otrzymałaby 63 punkty karne i straciłaby uprawnienia. - Kobieta będzie się tłumaczyła przed sądem. Policjanci przygotowują wniosek o ukaranie - dodał rzecznik policji.

Auto wylądowało w polu kukurydzy Źródło: KPP Września

