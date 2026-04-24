Tragedia w żwirowni. Nie żyje nastolatek
Służby otrzymały zgłoszenie w czwartek o godzinie 21.37. Jak przekazał dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, na terenie żwirowni w Tarnówce poszukiwany był 13-latek.
"Odnaleziono go przysypanego ziemią, strażacy byli na miejscu pierwsi i podjęli reanimację. Dziecka nie udało się uratować" - przekazał dyżurny.
Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Na miejscu był obecny prokurator.
OGLĄDAJ: TVN24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: archiwum TVN