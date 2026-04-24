Poznań Tragedia w żwirowni. Nie żyje nastolatek Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Do zdarzenia doszło w powiecie złotowskim Źródło: Google Earth Pro

Służby otrzymały zgłoszenie w czwartek o godzinie 21.37. Jak przekazał dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, na terenie żwirowni w Tarnówce poszukiwany był 13-latek.

"Odnaleziono go przysypanego ziemią, strażacy byli na miejscu pierwsi i podjęli reanimację. Dziecka nie udało się uratować" - przekazał dyżurny.

Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Na miejscu był obecny prokurator.

