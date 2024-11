We wtorek w Sądzie Okręgowym w Koninie rozpoczął się proces w sprawie śmierci 17-letniego mieszkańca Tarnowej. Fabian Zydor zaginął w 2016 roku i do dziś nie udało się odnaleźć jego ciała. Śledczy przez wiele lat próbowali ustalić, co stało się z nastolatkiem. Według prokuratury Fabiana zamordowało trzech mężczyzn, a motywem miał być niespłacony dług. Wszyscy oskarżeni byli już notowani i odbywają kary w zakładach karnych za inne przestępstwa.

We wtorek, o godzinie 9 przed Sądem Okręgowym w Koninie ruszył proces w sprawie zabójstwa 17-letniego Fabiana Zydora. Prokuratura skierowała akt oskarżenia na początku października. Na ławie oskarżonych zasiądzie trzech mężczyzn: Łukasz B., Jan K. i Radosław M.

- Są oni oskarżeni o zabójstwo. Nie udało nam się znaleźć ciała tego nastolatka, ale prokurator akt oskarżenia oparł na licznych dowodach - mówił tuż po zakończeniu śledztwa Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Sprawę Fabiana Zydora poruszył Dariusz Łapiński w reportażu "Ostatni ślad. Fabian" w TVN24 GO.

Zatrzymania w zakładach karnych

Zatrzymani to notowani przestępcy. W przeszłości byli już zatrzymywani przez policję między innymi za uprowadzenie i uwięzienie człowieka z powodu porachunków. Za te przestępstwa zostali już skazani i aktualnie odbywają wyroki wieloletniego więzienia. Z tego powodu zatrzymania w sprawie Fabiana odbywały się w zakładach karnych.

- 40-letni Łukasz B., 31 -letni Jan K. i Radosław M. są oskarżeni o brutalne zabójstwo dokonane wspólnie i w porozumieniu, a także w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, od zatrzymania w marcu ubiegłego roku przebywają w areszcie śledczym. Żaden z nich nie przyznał się do popełnienia zarzucanego przestępstwa. Grozi im kara od 15 lat do dożywotniego pobawienia wolności - mówił Wawrzyniak.

Ciało włożyli do worka i wrzucili do Warty

- Zebrane i przedstawione przez prokuratora dowody wskazują, że Radosław M., Łukasz B. i Jan K., porywając pokrzywdzonego, założyli mu na głowę materiałowy worek i wciągnęli przemocą do samochodu. Pojazdem tym przemieścili się w okolicę mostu nad rzeką. Tam wyciągnęli go z pojazdu i brutalnie pobili. Gdy nastolatek padł na ziemię i przestał się ruszać, jeden z nich stanął na jego głowie. Potem oskarżeni "wkopali" ciało pokrzywdzonego na rozłożony na ziemi brezent, rozebrali do bielizny, oblali nieustaloną substancją, a następnie owinięte w brezent włożyli do worka, który obciążając dodatkowymi przedmiotami wrzucili do Warty - tłumaczył rzecznik poznańskiej prokuratury.

Śledczy twierdzą, że udało im się ustalić motyw działania sprawców zbrodni. Zdaniem śledczych powodem działania mężczyzn był dług za zakupione przez siedemnastolatka narkotyki.

Zaginiony Fabian Zydor Policja

O przełomie w tej sprawie policjanci informowali w marcu 2023 roku.

Funkcjonariusze, którzy doprowadzili do zatrzymania mężczyzn, pracowali nad tą sprawą przez dwa lata. - Zbierali informacje, materiały dowodowe, prowadzili poszukiwania ciała zaginionego Fabiana Zydora na niespotykaną skalę. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył także nagrodę finansową za pomoc w ustaleniu okoliczności zaginięcia 17-latka - przypominał mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Siostra zaginionego Fabiana od pięciu lat żyjemy w niepewności 21.07| 17-letni Fabian Zydor zaginął w 2016 roku. Miał do domu kilkaset metrów, wracał ze spotkania z kolegami. Do tej pory nie udało się trafić na jakikolwiek ślad. Szef wielkopolskiej policji wyznaczył teraz nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych za informacje w sprawie zaginięcia chłopaka. Policjanci są pewni, że został on zamordowany, a ciało ukryte. TVN24

Jak mówił, "policjanci prowadzący tę sprawę wielokrotnie przekazywali do wiadomości opinii publicznej informacje o tym, czym się zajmują, apelując również o kontakt do wszystkich tych osób, które mogły mieć wiedzę o tej całej sprawie". - Między innymi powstał bardzo szczegółowy reportaż w telewizji TVN i te materiały telewizyjne sprawiły, że wielu ludzi dowiedziało się o tym, że wracamy do tego śledztwa - przekazywał.

- Otrzymaliśmy wiele różnych sygnałów, które zostały przez policjantów i przez prokuratorów bardzo dokładnie sprawdzone, a kiedy pojawiały się tam pewne fakty dotyczące całej tej sprawy, oczywiście docieraliśmy do świadków, do źródeł dowodowych i te materiały z całą pewnością, można powiedzieć, bardzo wydatnie pomogły w rozwikłaniu zagadki tego zabójstwa - dodawał Borowiak.

Rzecznik KWP w Poznaniu o sprawie Fabiana Zydora: materiały telewizyjne sprawiły, że wielu ludzi dowiedziało się, że wracamy do śledztwa TVN24

Autorka/Autor:aa/PKoz

Źródło: TVN24, PAP