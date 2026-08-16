Kobieta postrzelona w głowę leżała na klatce schodowej. Domniemany sprawca zatrzymany
Nieprzytomną kobietę znaleziono na klatce schodowej jednego z budynków przy ulicy Wielka Rybacka w Swarzędzu. Poszkodowana w stanie bezpośredniego zagrożenia życia została przewieziona do szpitala.
- Zgłoszenie wpłynęło do służb w sobotę o godzinie 15.25. Kobietę znalazł przechodzień - powiedział Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
W niedzielę wieczorem poszukiwany przez policjantów w związku ze zdarzeniem 51-letni mężczyzna został zatrzymany na terenie Swarzędza.
Kobieta miała zostać postrzelona
Wstępne ustalenia policji wskazują na to, że obrażenia powstały w wyniku postrzału. - Prawdopodobnie sprawca użył do tego broni czarnoprochowej - poinformował Michał Wiśniowski.
Śledczy i technicy kryminalistyki zabezpieczyli ślady, aby ustalić dokładny przebieg zdarzenia.