Poznań Kobieta postrzelona w głowę leżała na klatce schodowej. Domniemany sprawca zatrzymany Rafał Molenda Filip Czerwiński Zespół autorów |

Kobieta postrzelona w Swarzędzu Źródło wideo: Swarzędz LIVE Źródło zdj. gł.: Swarzędz LIVE

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Nieprzytomną kobietę znaleziono na klatce schodowej jednego z budynków przy ulicy Wielka Rybacka w Swarzędzu. Poszkodowana w stanie bezpośredniego zagrożenia życia została przewieziona do szpitala.

- Zgłoszenie wpłynęło do służb w sobotę o godzinie 15.25. Kobietę znalazł przechodzień - powiedział Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

W niedzielę wieczorem poszukiwany przez policjantów w związku ze zdarzeniem 51-letni mężczyzna został zatrzymany na terenie Swarzędza.

W akcji brały udział psy tropiące Źródło zdjęcia: Swarzędz LIVE

Kobieta miała zostać postrzelona

Wstępne ustalenia policji wskazują na to, że obrażenia powstały w wyniku postrzału. - Prawdopodobnie sprawca użył do tego broni czarnoprochowej - poinformował Michał Wiśniowski.

Śledczy i technicy kryminalistyki zabezpieczyli ślady, aby ustalić dokładny przebieg zdarzenia.