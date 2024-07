Zginął, bo podczas spotkania "objął ramieniem kobiety"

Odpowie za zabójstwo

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przekazał we wtorek, że 61-latkowi zarzucono, że działając w bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia, zadał nożem ofierze dwa ciosy w brzuch i klatkę piersiową, w okolice serca. Jedna z ran okazała się śmiertelna. Mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa. - Podejrzany przyznał się do czynu. Wyjaśnił jednocześnie, że nic nie pamięta i nie potrafi powiedzieć nic o przebiegu zdarzenia – opisał prokurator Wawrzyniak. Potwierdził, że razem z ofiarą pił wcześniej alkohol.

Miał wytrzeć rękojeść noża, a potem go ukryć

Drugim podejrzanym w tej sprawie jest 48-letni Gruzin Otar B. Mężczyźnie zarzucono, że próbował zacierać ślady i tym samym utrudnić śledztwo. Podejrzany miał zabrać 61-latkowi nóż kuchenny, którym ten wcześniej śmiertelnie ugodził Białorusina. Otar B. miał wytrzeć rękojeść i ostrze narzędzia zbrodni, a potem je ukrył. - Podejrzany przyznał się jedynie do zabrania i ukrycia noża. Twierdzi, że nie miał zamiaru zacierać śladów i utrudniać śledztwa – dodał rzecznik prokuratury. Prokurator powiedział, że według ustaleń śledczych przyczyną kłótni między głównym podejrzanym a ofiarą było to, że 41-latek objął ramieniem kobiety uczestniczące w spotkaniu towarzyskim, co ma być niedopuszczalne w kulturze gruzińskiej. Za zabójstwo 61-latkowi grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Z kolei za utrudnianie śledztwa drugi z podejrzanych może trafić do więzienia na od trzech do pięciu lat.