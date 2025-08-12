Logo strona główna
Poznań

Dwaj chłopcy potrąceni na hulajnodze. Samochód nie zatrzymał się przed przejściem

Dwaj chłopcy potrąceni na hulajnodze. Samochód nie zatrzymał się przed przejściem (zdjęcie ilustracyjne)
Środa Wielkopolska
Źródło: Google Earth
Dwóch chłopców jadących na jednej hulajnodze zostało potrąconych na przejściu dla pieszych w Środzie Wielkopolskiej. Starszy z nich trafił do szpitala, młodszy doznał niegroźnych obrażeń.

Do zdarzenia doszło na rondzie przy ul. Poselskiej oraz ul. Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej. Dwaj chłopcy: 14-latek i 11-latek poruszali się razem na jednej hulajnodze po przejściu dla pieszych.

Jak wyjaśniła sierż. Karolina Pielucha, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wielkopolskiej, samochód, który zjeżdżał z ronda, nie zatrzymał się przed przejściem i potrącił chłopców.

14-latek został przetransportowany do szpitala w Poznaniu. 11-latek ma delikatne obrażenia, nie wymagał hospitalizacji.

TVN24 HD
Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kamil Smyk/Shutterstock

TAGI:
HulajnogiDrogi w PolsceWypadkiWielkopolska
