Dwaj chłopcy potrąceni na hulajnodze. Samochód nie zatrzymał się przed przejściem

Do zdarzenia doszło na rondzie przy ul. Poselskiej oraz ul. Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej. Dwaj chłopcy: 14-latek i 11-latek poruszali się razem na jednej hulajnodze po przejściu dla pieszych.

Jak wyjaśniła sierż. Karolina Pielucha, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wielkopolskiej, samochód, który zjeżdżał z ronda, nie zatrzymał się przed przejściem i potrącił chłopców.

14-latek został przetransportowany do szpitala w Poznaniu. 11-latek ma delikatne obrażenia, nie wymagał hospitalizacji.