Z trudem opuściła auto, chwiała się na nogach. Policjantom tłumaczyła, że uczy się jeździć

Nie ma prawa jazdy, ale chciałaby je mieć. Policjanci z Środy Wielkopolskiej zatrzymali 36-latkę, która jechała autem niemal całą szerokością jezdni. Szybko okazało się, że to nie przez brak umiejętności a przez alkohol. Kobieta była tak pijana, że z trudem opuściła samochód.

Podczas patrolu policjanci z grupy SPEED dostrzegli w miejscowości Brzezie (woj. wielkopolskie) auto jadące całą szerokością drogi - co widać na nagraniu z wideorejestratora. Kierująca volkswagenem kobieta stwarzała zagrożenie w ruchu drogowym, dlatego funkcjonariusze postanowili ją zatrzymać do kontroli. - Zatrzymaliśmy auto na poboczu, a wewnątrz zobaczyliśmy, że za kierownicą siedzi upojona alkoholem kobieta - relacjonuje sierż. sztab. Jakub Mikołajczak, który przeprowadzał tę kontrolę.

Funkcjonariusze ustalili, że mieszkanka gminy Krzykosy nigdy nie miała prawa jazdy. Co w takim razie robiła za kierownicą? Kobieta tłumaczyła, że chciała się nauczyć prowadzenia auta, żeby zrobić prawo jazdy. Nie małym zaskoczeniem dla policjantów było też to, że z 36-latką podróżował trzeźwy właściciel samochodu, który miał aktualne uprawnienia do kierowania.