Ciężarówka wjechała w przystanek. Ranne dwie osoby

Do wypadku doszło o godzinie 7.24 na drodze krajowej nr 11 na odcinku Pleszew-Ostrów Wielkopolski. - Tir uderzył w przystanek w miejscowości Sobótka, na przystanku nikogo nie było - informował dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.

Dwie osoby trafiły do szpitala, "niewielka liczba zabitych ptaków"

- Zostały one przekazane zespołowi ratownictwa medycznego, a następnie przetransportowane do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. To kierowca i osoba podróżująca autem - mówi Tomasz Chmielecki, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.