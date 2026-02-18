Pączki z tłustego czwartku zatkały kanalizację

Do zdarzenia doszło w powiecie kępińskim Źródło: Google Earth

14 lutego pracownicy Wodociągów Kępińskich usuwali awarię przepompowni w Słupi pod Kępnem (Wielkopolska). Problemy techniczne zawsze mogą się zdarzyć, ale przyczyna tych sobotnich jest zaskakująca.

"Tłusty czwartek dotarł nawet do przepompowni w Słupia pod Kępnem. W sobotę pracownicy Wodociągów Kępińskich czyścili zatkany rurociąg oraz przepompownię z pączków, które nie powinny trafić do kanalizacji" - poinformowała spółka w mediach społecznościowych.

Według szacunków, do kanalizacji trafiło około 200 niewypieczonych pączków.

Pączki zatkały rurociąg

Opublikowane zdjęcia zszokowały internautów. Od razu zaczęło się "śledztwo". Bo skąd taka ilość pączków mogła trafić do kanalizacji? Media wskazują, że początkowo spółka oznaczyła w poście konkretną cukiernię. Jednak komentujący od razu wzięli lokal w obronę, tłumacząc, że to szanowana cukiernia. Również sami zainteresowani odnieśli się do sprawy.

"Oświadczamy, że pączki które trafiły do kanalizacji i zatkały rurociąg nie pochodzą z naszej firmy. Wodociągi Kępińskie prosimy o sprostowanie tekstu w którym nas oskarżono" - poinformowała Cukiernia

Jedna z teorii wskazywała, że pączki mogą pochodzić z któregoś z okolicznych marketów. Jednak jak podało Radio Sud awarii uległ rurociąg z tej części miejscowości, w której takich obiektów nie ma.

"Przypominamy, że kanalizacja nie jest miejscem na odpady spożywcze, a takie sytuacje mogą powodować poważne awarie. Zachęcamy wszystkich do odpowiedzialnego korzystania z sieci kanalizacyjnej" - zaapelowały Wodociągi Kępińskie.

Prezes spółki odmówił nam komentarza.

Toaleta to nie śmietnik

Z zanieczyszczaniem kanalizacji mierzą się również spółki z innych części kraju. W styczniu w Korzennej (Małopolska) niemal doszło do zalania pobliskiego basenu. To "zasługa" nieodpowiedzialnego mieszkańca, który potraktował kanalizację jak śmietnik. Przyczyną awarii przepompowni była odzież, która wkręciła się w wirnik.

Gmina Nowogrodziec poinformowała w styczniu mieszkańców, że za liczne awarie pomp i wirników w dużej mierze odpowiadają nawilżane chusteczki.

Z apelem o to, by nie robić z toalet śmietników wystąpiły też łódzkie wodociągi. Spółka pokazała też, co za sprawą mieszkańców trafia do sieci kanalizacyjnej.

Z kolei poznański Aquanet, opublikował zdjęcia z monitoringu sieci, na których widać stołujące się w kanalizacji szczury. Przedstawiciele spółki, przypomnieli, że wyrzucanie jedzenia do toalet, czy odpływów sprawia, że sami dosłownie dostarczamy pożywienia gryzoniom.

