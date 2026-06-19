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Poznań

Nie kursują pociągi z Berlina do Poznania. Awaria sieci

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Tory kolejowe (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Sątopach
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Na odcinku linii kolejowej Poznań-Berlin doszło do obniżenia sieci trakcyjnej. W związku z remontem drugiego toru ruch został całkowicie sparaliżowany.

Do awarii doszło w piątkowe popołudnie na linii kolejowej nr 3. Wstrzymany został ruch pociągów na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą (pow. nowotomyski).

Na tym odcinku drugi tor trasy jest modernizowany, dlatego przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. - Rekomendujemy przewoźnikom wprowadzenie komunikacji zastępczej. Na miejsce awarii skierowano pociąg sieciowy - powiedział Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK. Na razie nie wiadomo, ile potrwa usuwanie usterki.

Koleje Wielkopolskie poinformowały, że w związku z awarią wprowadziły komunikację zastępczą na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Bukiem.

Pociąg stoi w polu

W wyniku awarii na wysokości miejscowości Sątopy w powiecie nowotomyskim utknął pociąg relacji Berlin-Warszawa. Michał Wrzosek z PKP Intercity przekazał, że został on odwołany, a pasażerowie zostaną przewiezieni autobusami na dworzec w Poznaniu, skąd innymi pociągami dotrą do Warszawy.

Pasażerom w przesiadce do autobusów pomogą strażacy. Na miejscu pracują cztery zastępy.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
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