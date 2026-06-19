Poznań Nie kursują pociągi z Berlina do Poznania. Awaria sieci Filip Czekała |

Do zdarzenia doszło w Sątopach Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do awarii doszło w piątkowe popołudnie na linii kolejowej nr 3. Wstrzymany został ruch pociągów na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą (pow. nowotomyski).

Na tym odcinku drugi tor trasy jest modernizowany, dlatego przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. - Rekomendujemy przewoźnikom wprowadzenie komunikacji zastępczej. Na miejsce awarii skierowano pociąg sieciowy - powiedział Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK. Na razie nie wiadomo, ile potrwa usuwanie usterki.

Koleje Wielkopolskie poinformowały, że w związku z awarią wprowadziły komunikację zastępczą na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Bukiem.

Pociąg stoi w polu

W wyniku awarii na wysokości miejscowości Sątopy w powiecie nowotomyskim utknął pociąg relacji Berlin-Warszawa. Michał Wrzosek z PKP Intercity przekazał, że został on odwołany, a pasażerowie zostaną przewiezieni autobusami na dworzec w Poznaniu, skąd innymi pociągami dotrą do Warszawy.

Pasażerom w przesiadce do autobusów pomogą strażacy. Na miejscu pracują cztery zastępy.