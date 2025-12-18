Eksplozja w domu. Nastolatkowie bawili się petardami Źródło: TVN24

W środę, około godziny 20.20 służby otrzymały zgłoszenie o eksplozji w jednym z domów jednorodzinnych w podpoznańskiej Rokietnicy.

- Jak ustalili śledczy pracujący na miejscu, dwóch 14-latków próbowało modyfikować i bawić się zakupionymi w internecie niewielkimi petardami. W pewnym momencie doszło do reakcji materiałów łatwopalnych znajdujących w ich wnętrzu i nastąpił wybuch - poinformował podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

W wyniku tego zdarzenia obaj chłopcy odnieśli obrażenia i trafili do szpitali. Jeden z 14-latków trafił do lecznicy w stanie ciężkim - z urazami nóg, brzucha i rąk. Drugi ma lekkie obrażenia twarzy.

Poinformują sąd rodzinny

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. - Na miejscu pracowała całą noc grupa śledcza z technikiem kryminalistyki. Zabezpieczyliśmy liczne ślady, które poddamy teraz ekspertyzie - przekazał Paterski.

Zebrany materiał dowodowy zostanie przesłany do oceny prokuratora. - Na miejscu pracowała całą noc grupa śledcza z technikiem kryminalistyki. Zabezpieczyliśmy liczne ślady, które poddamy teraz ekspertyzie - przekazał Paterski. Z uwagi na wiek chłopców policja poinformuje o zdarzeniu sąd rodzinny i nieletnich.

Dwóch nastolatków bawiło się petardami Źródło: FB - KW PSP Poznań

Uszkodzony dach, problemy domowników

Poza policją, na miejscu pojawiło się również kilka zastępów straży pożarnej oraz przedstawiciele nadzoru budowlanego. - Pracownik nadzoru budowlanego po oględzinach stwierdził, że na obecną chwilę domownicy nie mogą korzystać z budynku, bo doszło do uszkodzenia konstrukcji dachu - dodał rzecznik poznańskiej policji.

