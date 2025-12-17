Pożar w firmie poligraficznej. Apel do mieszkańców

Pożar magazynu w Rawiczu Źródło: KP PSP Rawicz

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zgłoszenie o pożarze służby otrzymały po godzinie 17 w środę. Pali się magazyn jednej z firm przy ulicy Sarnowskiej w Rawiczu. Na miejscu jest 11 zastępów straży.

- Trwa dogaszanie pożaru, zabezpieczamy mienie. Poszkodowany został jeden z pracowników, który przebywał w pomieszczeniu. Z tego, co wiem, miał lekkie poparzenia, trafił do szpitala w Rawiczu - informuje bryg. mgr Krzysztof Skrzypczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu.

Rawicz. Pożar magazynu firmy poligraficznej Źródło: KP PSP Rawicz

Rawicz. Pożar magazynu firmy poligraficznej Źródło: KP PSP Rawicz

Apel o zamknięcie okien

Gmina Rawicz udostępniła post w mediach społecznościowych.

"Na terenie jednej z firm przy ul. Sarnowskiej wybuchł pożar. Trwa akcja gaśnicza. Kierujemy do mieszkańców tej okolicy apel strażaków: zamknijcie okna ze względu na wydobywający się drażniący dym / silne zadymienie" - napisali.

Rawicz. Pożar magazynu firmy poligraficznej Źródło: KP PSP Rawicz

Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD