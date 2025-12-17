Logo strona główna
Poznań

Pożar w firmie poligraficznej. Apel do mieszkańców

Rawicz. Pożar magazynu firmy poligraficznej
Pożar magazynu w Rawiczu
Źródło: KP PSP Rawicz
Jedna osoba została ranna w pożarze magazynu firmy poligraficznej w Rawiczu (woj. wielkopolskie). Z ogniem walczy kilkanaście zastępów straży pożarnej. Gmina apeluje do mieszkańców o zamknięcie okien.

Zgłoszenie o pożarze służby otrzymały po godzinie 17 w środę. Pali się magazyn jednej z firm przy ulicy Sarnowskiej w Rawiczu. Na miejscu jest 11 zastępów straży.

- Trwa dogaszanie pożaru, zabezpieczamy mienie. Poszkodowany został jeden z pracowników, który przebywał w pomieszczeniu. Z tego, co wiem, miał lekkie poparzenia, trafił do szpitala w Rawiczu - informuje bryg. mgr Krzysztof Skrzypczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu.

Rawicz. Pożar magazynu firmy poligraficznej
Rawicz. Pożar magazynu firmy poligraficznej
Źródło: KP PSP Rawicz
Rawicz. Pożar magazynu firmy poligraficznej
Rawicz. Pożar magazynu firmy poligraficznej
Źródło: KP PSP Rawicz

Apel o zamknięcie okien

Gmina Rawicz udostępniła post w mediach społecznościowych.

"Na terenie jednej z firm przy ul. Sarnowskiej wybuchł pożar. Trwa akcja gaśnicza. Kierujemy do mieszkańców tej okolicy apel strażaków: zamknijcie okna ze względu na wydobywający się drażniący dym / silne zadymienie" - napisali.

Rawicz. Pożar magazynu firmy poligraficznej
Rawicz. Pożar magazynu firmy poligraficznej
Źródło: KP PSP Rawicz
Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Rawicz

