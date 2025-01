Pięciu pijanych nastolatków, auto na dachu. Policja już wie, kto siedział za kółkiem

czytaj dalej

- Bestialstwo - tym jednym słowem pracownicy schroniska podsumowują to, co spotkało trzyletniego psa. W sobotę kierowca skutera porzucił zwierzę w worku w pobliżu dwóch ruchliwych ulic w Kaliszu. Sprawca uciekł, a pies trafił do schroniska. - Porzucanie zwierząt nie należy do rzadkości, sytuację może zmienić obowiązkowe czipowanie - ocenił kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu Jacek Kołata.