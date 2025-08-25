Gęsty dym nad tartakiem. Płonęła hala

Pożar hali tartaku w Rąbczynie Źródło: Portal WRC

Wielkopolscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w miejscowości Rąbczyn około godziny 15:15. Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poinformował, że ogień pojawił się w hali na terenie tartaku.

- Ze wstępnych informacji wynika, że w momencie wybuchu pożaru nikogo nie było w hali i nikt nie został poszkodowany. Pożar został opanowany i trwa dogadzanie - dodał.

Na miejscu pracuje 13 zastępów strażaków.

Ogień pojawił się w hali na terenie tartaku Źródło: Oczami strażaka

Na miejscu pracuje 13 zastępów straży pożarnej Źródło: Oczami strażaka