Gęsty dym nad tartakiem. Płonęła hala

Wielkopolscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w miejscowości Rąbczyn około godziny 15:15. Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poinformował, że ogień pojawił się w hali na terenie tartaku.
- Ze wstępnych informacji wynika, że w momencie wybuchu pożaru nikogo nie było w hali i nikt nie został poszkodowany. Pożar został opanowany i trwa dogadzanie - dodał.
Na miejscu pracuje 13 zastępów strażaków.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Oczami strażaka