Poznań Pożar wiaty z częściami samochodowymi, jedna osoba jest poszkodowana

Źródło wideo: Facebook.com/ Nowa Sól 112 Źródło zdj. gł.: Nowa Sól 112

Obecnie pożar jest opanowany, w szczytowym momencie gasiło go 15 zastępów straży. Na miejsce wezwano ekipę chemiczną straży pożarnej w związku z wyciekiem oleju.

Początkowo dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej przekazał, że ogniem objęta jest hala o powierzchni 300 mkw, w której składowane są opony. Po godzinie 12 mł. kpt. Hubert Pukacki z KP PSP w Wolsztynie podał, że ogniem objęta była nie hala, a wiata o wymiarach 12x12m i wysokości 5m2, w której znajdowały się części samochodowe.

Jedna osoba została poszkodowana, ma poparzone ramię, jednak nie potrzebowała pomocy medycznej. Przyczyny pojawienia się ognia są ustalane.