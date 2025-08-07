Centrum Integracji Cudzoziemców w praktyce. Tak pomogli młodej matce z Kirgistanu

Centrum Integracji Cudzoziemców w Poznaniu Źródło: Filip Czekała/TVN24

Kluczowe fakty: Sprawdzamy, jak działają placówki, które wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz chciałby zamknąć, bo w jego opinii nie spełniają swojej roli

W całej Polsce planowano utworzyć 49 takich punktów.

Poznańskie Centrum Integracji Cudzoziemców powstało jako pierwsze w kraju w marcu 2022 roku.

W 2024 roku jego pracownicy zorganizowali pomoc dla 24-letniej Rakhimy z Kirgistanu.

Cała historia zaczęła się w kwietniu 2023 roku. Rakhima, obywatelka Kirgistanu, by utrzymać dzieci i poprawić sytuację materialną wyjechała do pracy w Polsce, pozostawiając resztę rodziny w Kirgistanie. W swoim kraju zostawiła dwójkę dzieci.