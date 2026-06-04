Poznań Zostawili córkę w aucie i poszli pić alkohol Oprac. Martyna Sokołowska |

Zostawili córkę w aucie i poszli pić alkohol Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Straż Miejska Miasta Poznania

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Do niebezpiecznej sytuacji doszło 30 maja około godziny 16 w centrum Poznania. Operator miejskiego monitoringu zauważył kilkuletnią dziewczynkę, która samotnie przebywała w zaparkowanym samochodzie marki BMW na ul. Czartoria.

Dziewczynka była sama bez opieki w samochodzie Źródło zdjęcia: Straż Miejska Miasta Poznania

"Dziewczynka po chwili udała się do opiekunów, którzy w tym czasie spożywali alkohol nad Wartą. Cała trójka wróciła do pojazdu, a mężczyzna wsiadł za kierownicę i ruszył w kierunku Chwaliszewa" - przekazali poznańscy strażnicy miejscy.

Pościg

Operator monitoringu natychmiast powiadomił policję. Gdy patrol zbliżył się do pojazdu, jego kierowca podjął próbę ucieczki. Pościg prowadzony był ulicami Ciasną, Wenecjańską, Wielką i Garbary. Funkcjonariusze obu służb pozostawali w stałym kontakcie.

Kierowca został zatrzymany u zbiegu ulic Szewskiej i Dominikańskiej. Badanie wykazało, że był pod wpływem alkoholu. Mężczyzna trafił na komisariat, a jego samochód został odholowany na policyjny parking.

Ojciec dziewczynki został zatrzymany przez policję Źródło zdjęcia: Straż Miejska Miasta Poznania

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