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Poznań

Zostawili córkę w aucie i poszli pić alkohol

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Para zostawiła dziewczynkę w aucie i poszła pić alkohol
Zostawili córkę w aucie i poszli pić alkohol
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Straż Miejska Miasta Poznania
Operator miejskiego monitoringu w Poznaniu zauważył w zaparkowanym samochodzie samotne dziecko. Rodzice poszli nad rzekę, aby pić alkohol. Chwilę później nietrzeźwy mężczyzna wsiadł do auta i ruszył w trasę.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 30 maja około godziny 16 w centrum Poznania. Operator miejskiego monitoringu zauważył kilkuletnią dziewczynkę, która samotnie przebywała w zaparkowanym samochodzie marki BMW na ul. Czartoria.

Dziewczynka była sama bez opieki w samochodzie
Dziewczynka była sama bez opieki w samochodzie
Źródło zdjęcia: Straż Miejska Miasta Poznania

"Dziewczynka po chwili udała się do opiekunów, którzy w tym czasie spożywali alkohol nad Wartą. Cała trójka wróciła do pojazdu, a mężczyzna wsiadł za kierownicę i ruszył w kierunku Chwaliszewa" - przekazali poznańscy strażnicy miejscy.

Pościg

Operator monitoringu natychmiast powiadomił policję. Gdy patrol zbliżył się do pojazdu, jego kierowca podjął próbę ucieczki. Pościg prowadzony był ulicami Ciasną, Wenecjańską, Wielką i Garbary. Funkcjonariusze obu służb pozostawali w stałym kontakcie.

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Kierowca został zatrzymany u zbiegu ulic Szewskiej i Dominikańskiej. Badanie wykazało, że był pod wpływem alkoholu. Mężczyzna trafił na komisariat, a jego samochód został odholowany na policyjny parking.

Ojciec dziewczynki został zatrzymany przez policję
Ojciec dziewczynki został zatrzymany przez policję
Źródło zdjęcia: Straż Miejska Miasta Poznania
TVN24
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Źródło: TVN24
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Tagi:
PoznańWielkopolskadzieckoStraż miejskaAlkoholPolicja
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
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