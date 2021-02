"Będzie można spojrzeć żyrafie prosto w oczy"

Nowy pawilon powstał na terenie zajmującym łącznie niemal 14 tysięcy metrów kwadratowych. - Dzięki tak dużej powierzchni i odpowiedniemu ukształtowaniu terenu zwierzęta zyskają należytą przestrzeń do życia. Nasze żyrafy do tej pory przebywały na wybiegu, który nie jest dostosowany do ich potrzeb biologicznych. A są to wyjątkowe żyrafy - żyrafy Rothschilda– podkreśliła dyrektor zoo.