Weszli pod pomnik i znaleźli się w zapomnianej szczelinie przeciwlotniczej. "Jej wielkość jest zaskakująca"

Pomnik od środka

Na zdjęciach z czasów budowy widać było fragmenty tego schronu. Teraz pod ziemią znajdują się pomieszczenia techniczne pomnika. Okazało się, że można z nich przejść do schronu z okresu II wojny światowej. – Było to dla nas zaskoczenie – przyznaje Mikołaj Rembikowski z Poznańskiej Grupy Eksploracyjnej.

Lepsze niż piwnica

Oceniają ich stan dla urzędników

Do środka zaglądają po tym, jak otrzymają niezbędne zgody miejskich instytucji. I przy okazji dostali zadanie – mają sprawdzić ich stan techniczny. - Te obiekty nie są widoczne, nie ma do nich stosownych dokumentacji i map. To stowarzyszenie tworzy dla nas takie mapy i określa, czy należy ten obiekt poddać remontowi czy jakoś zabezpieczyć wejście. Nikt przecież nie zabroni 10-latkowi odkopać kawałek ziemi i wejść do pomieszczenia pod spodem. Dlatego musimy je zabezpieczać - mówi Wiesław Lipiec z ZDM.