W sądzie przyznał, że okrutnie znęcał się nad strusiem Zenkiem. Ptak nie przeżył

Łukasz Sz. został oskarżony o znęcanie się nad strusiem ze szczególnym okrucieństwem Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Łukasz Sz. został oskarżony przez prokuraturę o popełnienie 21 przestępstw. Według śledczych mężczyzna miał między innymi znęcać się ze szczególnym okrucieństwem nad strusiem Zenkiem, pochodzącym z agroturystyki w Wielkopolsce. Skatowane zwierzę nie przeżyło. Inne zarzucane mężczyźnie przestępstwa to m.in. posiadanie znacznych ilości narkotyków, handel narkotykami, zniszczenie mienia i groźby karalne.

Zwrot na pierwszej rozprawie

Sz. przebywa w areszcie od 13 stycznia. W czwartek przed Sądem Okręgowym w Poznaniu rozpoczął się jego proces.

Od lewej: adwokat Maciej Relewicz i oskarżony Łukasz Sz. Źródło: TVN24

Na pierwszej rozprawie doszło do zwrotu. Łukasz Sz., który jak dotąd wypierał się od odpowiedzialności, przed sądem przyznał się do 20 z 21 przestępstw. Oskarżony nie podtrzymał także większości własnych wyjaśnień, które z protokołów odczytywał sędzia Robert Grześ. Nie chciał jednak składać przed sądem nowych zeznań.

Sprawę rozpatruje Sąd Okręgowy w Poznaniu Źródło: TVN24

Jedyny zarzut, do którego nie przyznaje się Łukasz Sz., dotyczy podpalenia siana.

Jak poinformowała Fundacja Viva!, "wobec oświadczenia oskarżonego o przyznaniu się do winy, sąd ograniczył postępowanie dowodowe tylko do spornego zarzutu, przez co będziemy przesłuchiwać sześciu zamiast 30 świadków". - W zakresie zarzutu, do którego (oskarżony - red.) się nie przyznaje, postępowanie dowodowe zostanie przeprowadzone. I tam nie będziemy niczego ukrywać - zaznaczył mec. Relewicz.

Obrona wnioskowała o to, by wyłączyć jawność procesu, na co nie zgodził się jednak sąd. Jak powiedział dziennikarzom obrońca oskarżonego, mec. Maciej Relewicz, "temat sprawy jest nieciekawy". - Wolelibyśmy, żeby szczegóły sprawy nie były ujawniane, skoro oskarżony się przyznaje - powiedział obrońca.

Łukasz Sz. przyznał się do popełnienia 20 z 21 czynów Źródło: TVN24

"Cierpienie rozciągnięte w czasie"

Do dramatycznych wydarzeń doszło 11 stycznia tego roku. Po wdarciu się na teren agroturystyki Łukasz Sz. znęcał się nad strusiem. - Drastyczny sposób działania doprowadził do powstania u strusia obrażeń wielonarządowych, wewnętrznych. Tak poważnych, że prowadziły one do wewnętrznego krwotoku, wykrwawienia się zwierzęcia i w konsekwencji jego śmierci - powiedziała TVN24 prokurator Beata Trawczyńska z Prokuratury Rejonowej Poznań-Nowe Miasto.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Fundację Międzynarodowych Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, oskarżony miał bić strusia tępym narzędziem, kopać, ciągnąć za skrzydła i szyję, doprowadzając m.in. do przerwania ciągłości przełyku. Zwierzę padło po dwóch dniach męczarni.

- Ta śmierć nie nastąpiła od razu, natychmiastowo. Było to cierpienie rozciągnięte w czasie. Myślę, że to uzasadnia przyjęcie takiej kwalifikacji w przypadku tego czynu - powiedziała prokurator Trawczyńska.

"To była maskotka, atrakcja"

Mecenas Katarzyna Topczewska, pełnomocniczka właściciela zwierzęcia oraz Fundacji Viva!, podkreśliła w rozmowie z TVN24, że "tak poruszającej sprawy" jeszcze nie prowadziła. - To, co najbardziej dotyka, to to, że ofiarą padło zupełnie niewinne zwierzę, które przebywało w swoim domu, w którym czuło się bezpieczne, bo to była maskotka, atrakcja całej Traperskiej Osady (to nazwa agroturystyki - red.). Ktoś po prostu wdarł się do domu tego zwierzęcia i zrobił mu tak potężną krzywdę - powiedziała Topczewska.

"Ofiarą padło zupełnie niewinne zwierzę, które przebywało w swoim domu" Źródło: TVN24

- Nie wiem, jaki trzeba mieć stopień demoralizacji, jak bardzo trzeba być okrutnym człowiekiem, żeby w ten sposób zmasakrować żywe, niewinne, czujące zwierzę. Dla mnie tu nie ma żadnej okoliczności łagodzącej (...). - podkreśliła adwokatka.

Sąd zdecydował, że oskarżony pozostanie w areszcie na kolejne trzy miesiące. 12 stycznia ma odbyć się kolejna rozprawa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD