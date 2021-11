Dolewała paliwa do biokominka w barze, doszło do eksplozji. Poparzona kobieta zmarła, jej szef stanął przed sądem

Ruszył proces zarządcy restauracji na poznańskim Grunwaldzie, w której doszło do zapalenia się pojemnika z paliwem do biokominka. W wyniku wypadku poważnie poparzona została kierowniczka baru. 30-latka zmarła w szpitalu. Według śledczych, mężczyzna nieumyślnie doprowadził do jej śmierci.