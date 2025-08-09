Tajemniczy wybuch w Poznaniu. Ewakuowano kilkadziesiąt osób, jedna jest ranna

Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy z piątku na sobotę, służby otrzymały zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym z mieszkań przy ul. Karpia w Poznaniu miało dojść do wybuchu i zadymienia mieszkania. Jak informował portal epoznan.pl, mieszkańcy Naramowic słyszeli około godziny 1 wybuch i dźwięk tłuczonego szkła.

- Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że do tego zdarzenia doprowadziła reakcja chemiczna nieznanych substancji. W tym czasie w lokalu znajdowało się dwóch mężczyzn. Jeden z poparzeniami rąk jest w tej chwili hospitalizowany, drugi bez obrażeń przebywa na komisariacie - poinformował podkom. Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

W działania zaangażowano strażaków. Z budynku ewakuowano 30 osób. Nikt więcej nie ucierpiał w zdarzeniu. Wiadomo, że lokatorzy mogli wrócić do swoich mieszkań. Zgodę wydał Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

- Grupa śledcza pracuje na miejscu, wykonujemy oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczamy ślady, monitoring oraz przesłuchujemy świadków. Trwa teraz dokładne wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia - dodał Paterski.

Czytaj też: Eksplozja auta pod Kozienicami >>>