Z Warty wyłowiono ciało
W niedzielę popołudniu służby pojawiły się w pobliżu poznańskiej katedry. Okazało się, że w Warcie znaleziono ciało.
- To nie było zgłoszenie od osoby postronnej. Nasi policjanci z posterunku wodnego natknęli się na zwłoki podczas swojego dyżuru. Ciało znaleziono przy Moście Chrobrego - powiedział nam sierż. Michał Wiśniowski z biura prasowego poznańskiej policji.
Na razie policjanci nie podają żadnych szczegółów. Nie wiadomo kim była ofiara. Trwa identyfikacja zwłok. Jak wskazywał w niedzielę rzecznik wielkopolskiej policji, ze względu na to, że ciało długo znajdowało się w wodzie, trudno określić, czy ta osoba mogła paść ofiarą przestępstwa.
