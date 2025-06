Siedmioro lekarzy przed sądem zawodowym. Kary za działania podczas pandemii  

Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło: Google Earth

Przed Okręgowym Sądem Lekarskim w piątek stanęli lekarze, którym Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zarzucił rozpowszechnianie informacji niezgodnych z wiedzą medyczną. Sprawa dotyczy medyków, którzy w czasie pandemii COVID-19 mieli rozpowszechniać niezgodne z aktualną wiedzą poglądy. Zdaniem rzecznika odpowiedzialności zawodowej w ten sposób działali na szkodę pacjentów.

Za takie działanie, przed sądami zawodowymi w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku, odpowiada w sumie ponad 100 lekarzy.

Pierwsze takie orzeczenie

Poznański proces 19 lekarzy rozpoczął się w marcu 2023 r. Wówczas jednak sąd postanowił skierować sprawę do uzupełnienia przez naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Z kolei podczas drugiego posiedzenia, w maju tego roku, sprawę 9 lekarzy wyodrębniono do oddzielnego postępowania, które zaplanowano na 4 lipca. Rzeczniczka prasowa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Maria Kaczorowska poinformowała, że w czasie piątkowego posiedzenia okręgowy sąd lekarski WIL uznał za winnych 7 lekarzy i na podstawie art. 83. ustawy o izbach lekarskich ukarał czterech z nich naganami, a jednego obwinionego upomniano. W dwóch przypadkach mniejszej wagi sąd zdecydował o umorzeniu kary. Kaczorowska dodała, że piątkową decyzją sądu, sprawy pozostałych trzech lekarzy skierowano do odrębnego postępowania. - Procesy toczą się także przed sądami dyscyplinarnym Izb Lekarskich we Wrocławiu oraz Gdańsku. OSL WIL jako pierwszy doprowadził do wydania wyroków - podkreśliła Kaczorowska.

Wnioski o ukaranie wobec 114 lekarzy

Naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej skierował wniosek o ukaranie łącznie 114 lekarzy, którzy między październikiem a grudniem 2020 r. mieli rozpowszechniać informacje "niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i propagować postawy antyzdrowotne".

Chodzi o podpisanie przez medyków "Listu otwartego polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów z dnia 5 października 2020 r." oraz dwóch apeli "naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2". W liście otwartym m.in. podważyli sens prowadzenia szczepień i obowiązek stosowania masek ochronnych.

