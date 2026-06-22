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Poznań

Koncerty, spektakle, filmy, spotkania. Ruszył Malta Festival

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Plenerowa scena festiwalowa nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu
W Poznaniu ruszył 36. Malta Festiaval
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
Nad Jeziorem Maltańskim odbywa się 36. Malta Festival w Poznaniu. Podczas koncertu "Za miłość!" na scenie wystąpili między innymi Natalia Kukulska, Anna Maria Jopek, Grzegorz Turnau, Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Ralph Kaminski oraz Zalia.

Ponad 100 różnych wydarzeń czeka na tegorocznych uczestników Festivalu Malta w Poznaniu. Będą to spektakle, performanse, warsztaty, seanse filmowe, rozmowy z artystami oraz koncerty. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.

Festiwal rozpoczął się w niedzielę nad Jeziorem Maltańskim. - Inaugurujemy tegoroczną edycję koncertem "Za miłość!", ponieważ to hasło od dwóch edycji nam towarzyszy i postanowiliśmy zaprosić wszystkich do wspólnego świętowania, czyli takiego pokazania, czym ten festiwal naprawdę jest. A jest świętem bycia razem, takim wspólnotowym świętem przeżywania sztuki i kultury - powiedziała TVN24 Justyna Czarna, dyrektorka operacyjna Malta Festival.

Widowisko podzielono na trzy akty. - Trzech aranżerów, przepiękna orkiestra, więc dużo emocji i muzycznych wrażeń. Krótko mówiąc: muzyczna uczta - mówił wokalista Krzysztof Zalewski.

Anna Maria Jopek w duecie z Grzegorzem Turnauem
Anna Maria Jopek w duecie z Grzegorzem Turnauem
Źródło zdjęcia: PAP

Na scenie wystąpili m.in. Natalia Kukulska, Anita Lipnicka, Anna Maria Jopek, Grzegorz Turnau, Jakub Józef Orliński, Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Natalia Szroeder, Ralph Kaminski oraz Zalia.

Za warstwę muzyczną całego festiwalu odpowiadają Paweł Tomaszewski, Nikola Kołodziejczyk i Adam Sztaba, a opiekę artystyczną sprawuje Natalia Kukulska.

Opiekę artystyczną nad koncertem objęła Natalia Kukulska
Opiekę artystyczną nad koncertem objęła Natalia Kukulska
Źródło zdjęcia: PAP

24 godziny i ta sama scena

W programie tegorocznej Malty znalazł się m.in. 24-godzinny spektakl "The Second Woman", podczas którego Magdalena Cielecka będzie odgrywać tę samą scenę ze 100 mężczyznami, wyłonionymi w castingu. W czasie tegorocznego festiwalu swoją polską premierę będzie miał spektakl "Dystans" w reżyserii Tiago Rodriguesa. Przedstawienie opowiada o tym, jak globalne kryzysy i wydarzenia przekładają się na relacje ojca i córki. Według zapowiedzi w ramach 36. Malta Festival zostaną przedstawione 42 spektakle i performanse. Wydarzenia plenerowe będą się odbywać głównie w centrum miasta - na Placu Wolności, Starym Rynku, ul. Półwiejskiej oraz w miejskich parkach.

Plenerowa scena festiwalowa nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu
Plenerowa scena festiwalowa nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu
Źródło zdjęcia: PAP

W powietrzu

Jednym z centralnych punktów programu będzie prezentowany na Placu Wolności spektakl "Épiphytes". Przedstawienie jest inspirowane światem roślin, w którym cztery akrobatki-tancerki, unosząc się kilka metrów nad ziemią, budują choreografię opartą na bliskości i współzależności.

W tym samym miejscu prezentowany będzie spektakl "The Air Between Us" autorstwa nowozelandzkiej choreografki Chloe Loftus. Jest to przedstawienie wykonywane w powietrzu przez tancerkę i tancerza, który porusza się na wózku. Kolejnym przedstawieniem będzie "DOWN" szwajcarskiej choreografki Mélissy Guex.

Co będzie się działo na płycie Starego Rynku w Poznaniu? Będzie można zobaczyć "Operę na chwilę" kolektywu słoweńskich śpiewaków i performerów. Będzie przedstawiana kilka razy dziennie.

Zamienią ulicą Półwiejską w plan filmu akcji

Kulminacją plenerowej części Malty ma być spektakl "Efekty specjalne". To projekt argentyńskiego duetu Luciana Acuna & Alejo Moguillansky. Artyści zamierzają zmienić ul. Półwiejską w plan filmu akcji, a w realizowanej na żywo scenie ma uczestniczyć publiczność. W programie Malty jest też przegląd premier Teatru Polskiego w Poznaniu, ale także spektakle Polskiego Teatru Tańca i Teatru Muzycznego. W podczas festiwalu, na ulicach Poznania ponownie będzie występować Bandakadabra, czyli brass band z włoskiego Neapolu. Wśród koncertów przygotowanych na tegoroczną edycję znalazł się m.in. Beirut, czyli projekt multiinstrumentalisty Zacha Condona.

Z kolei w parku przy Starym Browarze będą prezentowane filmy, a po projekcjach zaplanowano rozmowy publiczności z twórcami. Wśród gości tej części festiwalu będą m.in. reżyser Wojciech Smarzowski czy aktorka Agata Buzek.

350 artystów przy jednym stole

Nowością podczas tegorocznej Malty ma być plenerowa kolacja "Dobry stół". Wydarzenie ma połączyć jedzenie, muzykę i działanie społeczne. Przy jednym stole zasiądzie ponad 350 osób - artystów, gości festiwalu i publiczności. Serwowane dania mają odzwierciedlać jedną z pór roku w nawiązaniu do "Czterech pór roku" Antonio Vivaldiego.

Zysk z biletów ma zasilić akcję wspierającą niedożywione dzieci. Organizatorzy podali, że w tym roku na 36 płatnych wydarzeń festiwalowych przypadają 72 wydarzenia z wstępem wolnym.

Tłumy na koncercie inaugurującym Malta Festival w Poznaniu
Tłumy na koncercie inaugurującym Malta Festival w Poznaniu
Źródło zdjęcia: PAP

Zaliczana do najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Europie

Pierwszy festiwal Malta zorganizowano w Poznaniu w 1991 r. Nazwa imprezy pochodzi od Jeziora Maltańskiego, przy którym wystawiano plenerowe przedstawienia teatralne.

Przez lata Malta zaliczana była do największych i najważniejszych wydarzeń kulturalnych Europy Środkowo-Wschodniej. Jej 36. edycja potrwa od 21 do 28 czerwca.

Źródło: TVN24, PAP, tvn24.pl
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Tagi:
FestiwaleTeatr i operaMuzyka
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
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