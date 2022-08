Rewolucja na poznańskim dworcu. PKP wprowadza nowe numery peronów

Od 4 września obowiązywać będzie nowa numeracja peronów na stacji kolejowej Poznań Główny. - Perony będą ponumerowane od 1 do 11 , bez oznaczeń literowych, rosnąco od wschodniej do zachodniej strony stacji (od centrum Poznania w kierunku Dworca Zachodniego i Międzynarodowych Targów Poznańskich) zgodnie z główną drogą dojścia na perony - przejściem podziemnym. Dodatkowy peron, który powstaje między obecnym peronem numer trzy a budynkiem galerii handlowej, będzie oznaczony numerem 1, a kolejne platformy - następującymi po sobie numerami - wyjaśnia Radosław Śledziński z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przygotowane do montażu tablice z nową numeracją Radosław Śledziński

Przygotowania do "rewolucji numeracyjnej" trwają od końca czerwca. Na stacji zamontowane są już nowe oznaczenia z docelową numeracją, które przykrywają naklejki z tą aktualną.

Peron 1 na środku stacji

Dotychczasowa numeracja peronów była jednym z absurdów dworca. Stary dworzec działający do 2013 roku zlokalizowany był na środku, pomiędzy torami. Po wschodniej stronie rosnąco znajdowały się perony 1-3, a po zachodniej - od strony Międzynarodowych Targów Poznańskich - perony 4-6.

Nowy dworzec, otwarty w 2012 roku przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej w Polsce i Ukrainie , znalazł się po wschodniej stronie torów, nad peronami 1-3. Tym samym dotychczasowa numeracja peronów przestała mieć logiczne uzasadnienie. Mimo to jej nie zmieniono.

Numeracja peronów obowiązująca do 4 września PKP

Numeracja peronów obowiązująca do 4 września PKP

Do tego pasażerowie gubili się szukając peronów 1a, 2a, 4a i 4b. Te znajdowały się za lub przed wejściem do starego budynku dworca. Litery nie stanowiły jednak podpowiedzi, bo perony 1a, 2a i 4b znajdowały się po północnej stronie, a 4a - po południowej.

Teraz to się zmieni. A wszystko za sprawą wspomnianego dodatkowego peronu, który powstaje między obecnym peronem nr 3 a budynkiem galerii handlowej. Ma on być oddany do użytku w ostatnim kwartale tego roku.