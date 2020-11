Błyskawica z zaparkowanych aut. Protest w Poznaniu

Kolejny protest po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Poznaniacy w niedzielę zebrali się na parkingu przed popularnym sklepem meblowym. - Będziemy protestować tak długo, jak długo to będzie konieczne - zapowiada pani Iza.

Pogoda nie zachęca do wyjścia z domu, ale kilkudziesięciu poznaniaków znalazło na to sposób. Tym razem zebrali się nie tam gdzie zwykle, na Placu Wolności, a na parkingu przed popularnym sklepem meblowym przy ulicy Szwedzkiej.

Zamiast przemówień - muzyka i klaksony

Na parking zjechało się kilkadziesiąt samochodów, prawie wszystkie ozdobione plakatami, banerami lub flagami. Do protestu dołączyli też mężczyźni. Większość zostawała zamknięta w autach, ale byli też tacy, którzy wyszli żeby spotkać się ze znajomymi i wspólnie skandować hasła.

- Słysząc to orzeczenie TK poczułam się zniewolona. Mnie co prawda ten problem już nie dotyczy, ale widzę, że wielu młodych ludzi się angażuje - mówiła reporterowi TVN 24 pani Aleksandra. - Będziemy protestować tak długo, jak długo to będzie konieczne - zapowiedziała Iza, mieszkanka Poznania.