Sensacyjny skład drugiej tury. Tak zagłosowała młodzież w Poznaniu

Zdecydowanym numerem jeden Rafał Trzaskowski, z drugim najlepszym wynikiem Adrian Zandberg - tak w prawyborach na prezydenta Polski zagłosowała młodzież ze wszystkich szkół ponadpodstawowych w Poznaniu. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki uzyskał niespełna 3 procent głosów.

- Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni frekwencją - mówi nam Szymon Pepłoński, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. To właśnie pod egidą rady 15 kwietnia przeprowadzono w 35 szkołach ponadpodstawowych prawybory prezydenckie. Na tę okoliczność przygotowano 30 tysięcy kart wyborczych.

- Obawialiśmy, że nawet około 20 tysięcy kart nie zostanie wykorzystanych. Tymczasem mamy frekwencję na poziomie około 70 procent. Jesteśmy bardzo zadowoleni - dodaje Pepłoński.

A na kogo młodzież oddała głos? Jeśli chodzi o pełnoletnich uczniów to zdecydowanym numerem jeden jest Rafał Trzaskowski (PO), który zdobył 31,82 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasował się Adrian Zandberg (Razem) 18,44 proc. Trzeci wynik uzyskał Sławomir Mentzen (Konfederacja) z wynikiem 13,99 proc. Na dalszych miejscach znaleźli się: Krzysztof Stanowski (bezpartyjny) 9,23 proc., Szymon Hołownia (Polska 2050) 6,19 proc., Joanna Senyszyn (bezpartyjna) 5,7 proc. i Magdalena Biejat (Nowa Lewica) 5,11 proc.

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki mógł liczyć na 2,76 proc. To mniej niż Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), na którego zagłosowało 4,32 proc. uczniów.

Podobnie zagłosowali niepełnoletni uczniowie. Rafał Trzaskowski otrzymał 33,32 proc. głosów, a Adrian Zandberg 17,10 proc. Bez większych zmian również na kolejnych lokatach: Sławomir Mentzen (14,75 proc.), Krzysztof Stanowski (8,72 proc.), Szymon Hołownia (6,63 proc.), Joanna Senyszyn (5,57 proc.), Magdalena Biejat (5,15 proc.). Kandydat PiS uzyskał 2,57 proc.

Na kartach wyborczych znajdowało się aż 17 nazwisk, bo zostały one wydrukowane zanim Państwowa Komisja Wyborcza zweryfikowała podpisy na listach poszczególnych kandydatów.

Chcą zagłosować również 18 maja

Na odwrocie kart do głosowania znajdowała się ankieta. Wynika z niej, że 49 proc. pełnoletnich uczniów zamierza oddać swój głos w wyborach prezydenckich 18 maja. Część z nich deklarowała to również w rozmowie z dziennikarką TVN24.

- Obowiązek obywatelski jako Polaka, żeby pójść i oddać głos - uważa Mikołaj. - Myślę, że każda pełnoletnia osoba powinna wziąć udział. Nawet jeżeli nie do końca wie, to powinna przynajmniej spróbować (...) znaleźć swojego kandydata - twierdzi Adam.

- Myślę, że młodzi ludzie będą mogli mieć duży wpływ na osoby starsze ze swojej rodziny, które mogą nie do końca być przekonane do tego, czy powinny iść, czy nie powinny iść - ocenia Jan. - Uważam, że lepiej oddać głos, niż go nie oddawać w ogóle, bo to jest jeszcze gorsze - mówi Marcel.

