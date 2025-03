Policjanci nie zareagowali, bo jedli kebaba. Nowe informacje i decyzje

Wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec policjantów z Poznania, którzy nie podjęli interwencji, gdy przechodzień zatrzymał złodzieja. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek zapowiedział, że zostaną wobec nich wyciągnięte konsekwencje, jeśli będą do tego przesłanki.

Mroczek powiedział w RMF FM, że przebieg całej sprawy zostanie dokładnie zbadany. Zaznaczył, że wnioski, w tym dyscyplinarne, zostaną wyciągnięte, jeśli będą do tego przesłanki. - Chcę mieć na biurku rzeczywisty przebieg tej sprawy i wtedy wyciągniemy wnioski - podkreślił Mroczek.

Zaznaczył, że jeśli na komisariacie nie przyjęto informacji od osób, które działały w interesie publicznym, to jest to niedopuszczalne.

Komunikat policji

W poniedziałek rano do sprawy odniosła się Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

"W związku ze zdarzeniem, które miało miejsce w środę po południu w Poznaniu na ul. Wrocławskiej, informujemy, że wobec policjantów wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne. Przeprowadzone czynności wyjaśniające potwierdziły, że funkcjonariusze poproszeni o pomoc przy ujęciu złodzieja sklepowego przez osoby postronne nie podjęli interwencji, nie poinformowali służb dyżurnych i nie włączyli kamerek nasobnych. Niezależnie od wszczęcia postępowań dyscyplinarnych wobec policjantów, materiały dotyczące tej sprawy zostaną również przekazane do prokuratury, do oceny pod kątem niedopełnienia obowiązków służbowych" - czytamy w komunikacie.

Przechodzień obezwładnił złodzieja

Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę (26 marca) na ulicy Wrocławskiej w Poznaniu. Przechodzien obezwładnił złodzieja perfum, podczas gdy policjanci byli zajęci jedzeniem kebaba.

- Mówię: słuchajcie, 100 metrów, dosłownie w linii prostej, jest policja. Nie dzwońcie na policję, bo bez sensu, lepiej szybciej, jak oni podjadą te 50 metrów. Czekam minutę, dwie, trzy, cztery, nie wiem, co się dzieje. Nagle moja Kaja zapłakana przybiega i mówi: Krzysztof, powiedzieli, że nie pomogą - relacjonuje pan Krzysztof Ziętkowski.

- W radiowozie siedziała policjantka, otworzyła szybę. Ja proszę, żeby zareagowali. Niepospiesznie wyjęła telefon, żeby zadzwonić do kolegi, który czekał na kebab - opowiada pani Kaja, narzeczona pana Krzysztofa.

Policjant zajęty kebabem kazał dzwonić po kolegów. - Ja do dzisiaj nie wiem, co się wydarzyło, bo ja zobaczyłem, że jak oni jadą, to że jestem uratowany. A oni podjechali i odjechali - mówi pan Krzysztof.