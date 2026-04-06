Żandary chodzą od domu do domu. Polewają wodą i smarują twarze czarną mazią

Żandary opanowały w lany poniedziałek poznańską Ławicę
W lany poniedziałek na poznańskiej Ławicy pojawiły się Żandary, czyli grupa ośmiu przebierańców, która "uzbrojona" w wodę i sadzę odwiedza mieszkańców. Zgodnie z tradycją składają mieszkańcom życzenia, kropią ich wodą, zaś twarze smarują specjalnie przygotowaną mazią.

W Poznaniu Żandary wyruszają po porannej mszy świętej w miejscowym kościele i odwiedzają każdy dom, składając życzenia mieszkańcom. Wśród przebierańców są: dziad, ksiądz, kominiarz, grajek, niedźwiedź, koń, policjant i baba. Starszych ludzi zraszają, a młodszych polewają wodą. Osoby odwiedzane przez Żandary smarowane są także po twarzy specjalnie przygotowaną mazią. W zamian - jak głosi tradycja - otrzymują oni od mieszkańców drobny poczęstunek, w tym chleb, kiełbasę i jajka, które baba zbiera do koszyka.

- Dopóki ludzie będą chcieli, żebyśmy chodzili, to będziemy chodzili. A chcą, więc chodzimy i co roku życzymy im wszystkiego dobrego. Jest fajnie, czekają na nas - mówił reporterce TVN24 jeden z uczestników korowodu.

- Od dzieciństwa pamiętam, że zawsze Żandary były. Mój ojciec pamięta, są też ludzie, którzy mają już po 60 i 70 lat, a kiedyś chodzili jako przebierańcy. A teraz już młodzież zaczyna chodzić i bardzo nam się to podoba - powiedział jeden z mieszkańców.

Kulminacją obrzędu jest tradycyjnie zdobywanie komina miejscowej piekarni przez babę i kominiarza. Zdobycie komina ma - według tradycji - odpędzić złe duchy.

Przedwojenna tradycja

Tradycja Żandarów sięga I wojny światowej i jest jednym z nielicznych wielkanocnych zwyczajów, który przetrwał w mieście, choć nie jest znana jego dokładna geneza. Najpewniej jednak prowadzący korowód przebierańców Żandar ma nawiązywać do pruskiego żandarma z czasów zaborów. Tradycyjne, historyczne stroje Żandarów znajdują się w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu.

Czytaj także:
Donald Tusk
Tusk reaguje na słowa Przydacza. "Przydałby się kubeł zimnej wody"
Polska
imageTitle
Zalewski wrócił do Serie A. Miał powody do zadowolenia
Najnowsze
Widok na Księżyc z kapsuły Orion podczas misji Artemis II
Noc, która przejdzie do historii. Taki jest plan NASA
METEO
pap_20100821_1E3
Ostrzegają przed "poważnym wypadkiem radiologicznym". Kolejne naloty w pobliżu elektrowni
Interwencje strażaków z powodu silnego wiatru na Podkarpaciu
Szaleje silny wiatr. Spadający konar zranił kierowcę
METEO
Burza, piorun, deszcz
Gdzie jest burza? Formują się fronty, znów zaczyna grzmieć
METEO
Kamil Stoch
Co teraz z Kamilem Stochem? "Nawet tej decyzji bym przyklasnął"
Tomasz Wiśniowski
Nowy żłobek na Targówku. Budowa wkracza w finałowy etap
Przyjmie 100 maluchów jeszcze w tym roku
WARSZAWA
linie energetyczne prad zasilanie slup shutterstock_17003797
Kilkadziesiąt tysięcy odbiorców bez prądu
Polska
imageTitle
Belgijski klasyk dla Francuzki. Polka w czołówce
EUROSPORT
imageTitle
Bruk-Bet przełamał fatalną passę. Aż pięć goli w Niecieczy
EUROSPORT
Zaatakowany okręt
Admirał Makarow zaatakowany. Ukraińcy wysłali drony
Kobieta zachowywała się agresywnie, doszło do rękoczynów
Atakowała, obrażała i kazała "wracać do Ukrainy"
Poznań
Kanye West
Sponsorzy bojkotują festiwal po ogłoszeniu głównej gwiazdy
BIZNES
Niebezpieczna sytuacja w Izabelinie. Dyrekcja parku apeluje
Apel leśników. "​Zachowaj dystans, minimum 50 metrów"
WARSZAWA
imageTitle
Szubarczyk bliżej zwycięstwa z trzykrotną mistrzynią świata
EUROSPORT
Burza w Szwecji
Huraganowe porywy wiatru, tysiące domów bez prądu
METEO
Policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
Zasłabł w trakcie policyjnej interwencji, zmarł w szpitalu
Wrocław
Nalewała paliwo do reklamówek i wkładała do bagażnika. Ten film rozgrzewa emocje
"Paliwo do reklamówki nalała?". Tak to właśnie wygląda
Jakub Zulczyk
imageTitle
Grabara liderem niechlubnego zestawienia
EUROSPORT
Pożar turbiny wiatrowej
Płonęła turbina wiatrowa. Strażacy o uderzeniu pioruna
WARSZAWA
Samochody elektryczne - ładowarki
Samochody elektryczne w Polsce. Ponad dwukrotny wzrost liczby ładowarek na MOP-ach
BIZNES
imageTitle
Nie żyje były piłkarz Lechii. Świętował z nią sukcesy
EUROSPORT
Kotik
Lany poniedziałek w zoo. "Nie nudzimy się, bo zabawia nas Nelson"
METEO
Silny wiatr
Przybyło alarmów IMGW. Gdzie należy uważać
METEO
imageTitle
Piłkarz kaja się za karygodne zachowanie. "Nie potrafiłem się opanować"
EUROSPORT
Kardynałowie Grzegorz Ryś i Konrad Krajewski
Jeden "umie i chce mówić", drugi "pozostaje dla nas pewną niewiadomą"
Polska
Cieśnina Ormuz, tankowiec
Dwa tankowce w drodze. Możliwy test irańskiej blokady
BIZNES
Śmiertelny wypadek w Małej Wsi Dolnej
Uderzyli w drzewo. Zginęła 17-latka, 20-latek miał zakaz prowadzenia
Wrocław
Zniszczenia po ataku na miasto Karadż
Zginął ważny irański dowódca. "Dopadniemy ich"

