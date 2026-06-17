Poznań Prezydent Poznania obrzucony tortem. Zatrzymani usłyszeli zarzuty Aleksandra Arendt-Czekała |

Atak na prezydenta tortem. Zarzuty dla zatrzymanych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Podczas sesji absolutoryjnej w poznańskim magistracie pojawiła się grupa anarchistów. Jeden z mężczyzn podszedł do prezydenta Jacka Jaśkowiaka i rzucił w niego tortem z bitą śmietaną. Zanim sprawcę wyprowadzono, mężczyzna powiedział, że to symboliczne "wotum nieufności Poznaniaków".

Bezpośrednio po zdarzeniu policjanci zatrzymali dwie osoby. Jak poinformował rzecznik wielkopolskiej policji, obaj mężczyźni nadal pozostają do dyspozycji policji. Wiadomo, że usłyszeli już zarzuty.

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"Czyn zakwalifikowany jako chuligański"

- Jeden z nich usłyszał zarzut czynnej napaści i naruszenia nietykalności cielesnej urzędnika - funkcjonariusza publicznego - oraz znieważenia prezydenta Poznania. Drugi mężczyzna odpowie za pomocnictwo w tym przestępstwie - powiedział TVN24 mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Zatrzymanym mężczyznom grozi nawet do trzech lat więzienia. - Ze względu na charakter został ten czyn zakwalifikowany jako czyn chuligański. Dodatkowo czekamy na rozpatrzenie naszego wniosku o zakazie zbliżania się do urzędu i urzędników, a także o dozór policyjny, który będzie sprawowany do czasu rozpoznania sprawy przez sąd - dodał Borowiak.

Zatrzymani odpowiedzą również za wykroczenie - zakłócenie porządku publicznego.

Po zakończeniu wszystkich czynności, podejrzani zostaną zwolnieni.

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Przyszli pod komendę z tortem i zaśpiewali "sto lat"

W poniedziałek przed komendą pojawiła się grupa kilkunastu osób - wśród nich przedstawiciele Krajowej Komisji Inicjatywy Pracowniczej. Mieli ze sobą transparent oraz tort, który miał być repliką tego, którym obrzucono Jaśkowiaka.

Na cieście umieszczono hasła: drożyzna, eksmisje, betonoza, bilety ZTM. Wszystkie odnoszą się do zarzutów, jakie anarchiści wysuwają pod adresem samorządowca. - Są tutaj problemy, z którym mierzy się poznańskie społeczeństwo, a przed którymi prezydent ucieka - powiedziała jedna z uczestniczek manifestacji.

Kilkanaście osób zaśpiewało "sto lat" pod KMP w Poznaniu Źródło zdjęcia: Tomasz Dassuj/TVN24

Zgromadzeni mieli ze sobą również transparent. Zaśpiewali też "sto lat". Jak przekazali, mężczyzna, który obrzucił tortem prezydenta miał w poniedziałek urodziny.

- Kamil obchodzi swoje 40. urodziny i uznał, że to najlepszy prezent, jaki może dać mieszkańcom Poznania - tak uczestniczka manifestacji mówiła o incydencie z magistratu.

Po incydencie na sesji rady miasta, kilkanaście osób zaśpiewało dla zatrzymanych"sto lat" przed komendą w Poznaniu Źródło: TVN24

"Sięgamy po sprawdzoną broń komediową"

Anarchiści opublikowali również w mediach społecznościowych zdjęcie tortu i opatrzyli je długim komentarzem, w którym odnieśli się do incydentu w urzędzie.

"Gdy władza zamyka przed ludźmi drzwi, tort staje się jednym ze sposobów przebicia się do opinii publicznej. Sięgamy po sprawdzoną broń komediową, tak jak w 1970 r. amerykański działacz Thomas King Forcade, który rzucił tortem w twarz szefa rządowej komisji ds. cenzury. Używamy humoru zamiast przemocy. Naszym celem jest krytyka brutalnej władzy Jaśkowiaka, a nie fizyczne skrzywdzenie człowieka" - czytamy we wpisie.

Zarzucili również prezydentowi, że bardziej interesuje go śmietana na garniturze niż to, że "jego polityka prowadzi do wzrostu kosztów życia i pogłębiania problemów społecznych w mieście".

Samorządowcy o przemocy

Po ataku podczas sesji prezydent Jaśkowiak powiedział mediom, że wielokrotnie otrzymywał już groźby i spodziewał się, że do takiej sytuacji może kiedyś dojść.

- Można mieć różne poglądy, ale atak fizyczny na pracownika samorządu i zrobienie tego podczas sesji jest absolutnie przekroczeniem wszelkich granic - ocenił.

Prezydent Jacek Jaśkowiak był również gościem w "Tak jest" w TVN24.

Samorządowcy z Unii Miast Polskich potępili wszelkie akty przemocy. "Samorząd jest miejscem dialogu, ale czasem też trudnych debat i silnych emocji. Jednak nawet w najostrzejszych sporach powinny obowiązywać zasady i dialog, a nie przemoc i poniżanie. Nie ma zgody na takie zachowania wobec kogokolwiek. Oczekujemy ukarania sprawcy" - napisali w oświadczeniu.

Jacek Jaśkowiak rządzi Poznaniem od 2014 r. W ostatnich wyborach uzyskał reelekcję, zdobywając w drugiej turze głosowania ponad 70 proc. poparcia.