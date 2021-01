Bez włączonych świateł jechał przez miasto. Policjanci oniemieli, gdy zajrzeli do auta

Jechał bez włączonych świateł, więc zatrzymała go policja. Gdy funkcjonariusze zajrzeli do środka - oniemieli. - Samochód miał całkowicie zdekompletowaną deskę rozdzielczą wraz z kontrolkami i wskaźnikami - informuje Marta Mróz z poznańskiej policji. Okazało się też, że kierowca nie ma prawa jazdy.

To miał być mandat jakich wiele: 200 złotych i dwa punkty karne za jazdę bez włączonych świateł mijania. We wtorek policjanci z poznańskiej drogówki na ulicy Przepadek zatrzymali za takie wykroczenie kierowcę volvo S40.

- Auto na pierwszy rzut oka nie budziło podejrzeń policjantów. Mundurowi myśleli, że będzie to zwykła kontrola drogowa, dopóki nie zobaczyli wnętrza tego pojazdu. Samochód miał całkowicie zdekompletowaną deskę rozdzielczą wraz z kontrolkami i wskaźnikami, niesprawne wszystkie światła oraz brak aktualnych badań technicznych od co najmniej roku - wymienia Marta Mróz z poznańskiej policji.

Tłumaczył, że jedzie do elektryka

Szybko jednak okazało się, że to nie koniec przewinień 36-latka. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że kierowca nie miał prawa jazdy. - Dokument został mu zatrzymany przez sąd na dwa lata i w tym czasie w ogóle nie powinien siadać za kierownicę - informuje Mróz.

Policjanci zakazali mężczyźnie dalszej jazdy. Dodatkowo zatrzymali dowód rejestracyjny od pojazdu i wystawili mandat za zły stan techniczny. najsurowsze konsekwencje mogą go jednak czekać w związku ze złamaniem zakazu prowadzenia pojazdów. - Sprawa trafi do sądu. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia podaje Mróz.