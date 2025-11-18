Logo strona główna
Poznań

Driftował nad jeziorem. Popisy skończył w wodzie

19-latek nie ma prawa jazdy
Do zdarzenia doszło w powiecie wągrowieckim
Liczył na dobrą "zabawę", a będą poważne konsekwencje. W Potrzanowie (Wielkopolska) policjanci zatrzymali 19-latka, który driftował autem na plaży. Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, zatrzymał się w jeziorze.

Nietypowa interwencja na plaży w Potrzanowie. W piątek rano policjanci z Wągrowca interweniowali wobec kilku osób, które znajdowały się nad jeziorem Włókna. Okazało się, że w zbiorniku ugrzęzło bmw.

- Policjanci na miejscu zastali cztery osoby, które bezskutecznie próbowały wyciągnąć pojazd z wody. Ustalono, że przyjechali oni w nocy na plażę. Kierujący samochodem 19-latek, aby dojechać na miejsce dwukrotnie zignorował znak zakazu ruchu. Na plaży pozostawił wyraźne ślady po driftowaniu - poinformował starszy aspirant Dominik Zieliński, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Jak auto znalazło się w wodzie? W pewnym momencie 19-latek nie opanował pojazdu i wjechał do akwenu.

19-latek nie ma prawa jazdy
Źródło: KPP Wągrowiec

Miał już kłopoty z prawem. Teraz będą większe

Policjanci sprawdzili dane 19-latka, który kierował bmw. Szybko okazało się, że nie ma uprawnień. Jeszcze jako nieletni popadał w konflikty z prawem - w tym kilkukrotnie zatrzymano go za kierowanie bez uprawnień.

Źródło: KPP Wągrowiec

- Posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyznę zatrzymano i doprowadzono do komendy. Za popełnione wykroczenia nałożono mandaty karne w łącznej kwocie 10 tysięcy złotych. Zgromadzony materiał dowodowy w związku z podejrzeniem o kierowanie wbrew zakazowi, przekazano do sądu - dodał Zieliński.

Teraz 19-latkowi grozi nawet kara do pięciu lat więzienia.

Autorka/Autor: aa/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Wągrowiec

