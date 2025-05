Zjechała ze ścieżki na jezdnię, zderzyła się z autem. 93-latka nie żyje

Nie żyje 93-letnia rowerzystka Źródło: Dom Pogrzebowy ABRAM

Śledczy wezmą pod lupę okoliczności tragicznego wypadku w Ostrowie Wielkopolskim. 93-letnia rowerzystka została potrącona przez 24-latka. Kierowca był trzeźwy, śledczy sprawdzą, z jaką prędkością się poruszał.

Tragiczne skutki wypadku, do którego doszło w poniedziałek około godziny 11 w Ostrowie Wielkopolskim.

- Na ulicy Okólnej doszło do potrącenia 93-letniej rowerzystki. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia, wynika, że kobieta poruszała się ścieżką rowerową. W pewnym momencie chciała się włączyć do ruchu i zjechała na jezdnię. Wtedy doszło do wypadku - zrelacjonowała mł. asp. Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Za kierownicą auta siedział 24-latek. Mężczyzna był trzeźwy i pozostał na miejscu zdarzenia. 93-letnia kobieta z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. - Niestety nie udało się jej uratować. Kobieta zmarła - przekazała rzeczniczka policji.

Sprawdzą, z jaką prędkością jechał kierowca

To, co wydarzyło się na ulicy Okólnej, zarejestrowała kamera monitoringu. Na nagraniu widać, jak seniorka jedzie rowerem i zjeżdża na jezdnie. Czynności na miejscu przeprowadzili policjanci pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim. Do badań zabezpieczono audi i rower kobiety.

- W sprawie prowadzone będzie śledztwo. Zostaną powołani biegli. Jeden ze specjalistów określi również, z jaką prędkością poruszał się kierowca - dodała mł. asp. Ewa Golińska-Jurasz.

O tragicznym wypadku pierwszy poinformował portal ostrów24.tv.

