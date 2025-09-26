Wypadek pary znanych polskich aktorów

Niechanowo (woj. wielkopolskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku z udziałem dwóch samochodów doszło o godzinie 15:40 w miejscowości Niechanowo w powiecie gnieźnieńskim.

- Zderzyły się tam citroen z mercedesem. W wyniku tego zderzenia obrażeń ciała w postaci złamania ręki doznał kierujący mercedesem. Został on przetransportowany do szpitala w Gnieźnie. Podróżował on z pasażerką, która nie odniosła obrażeń. Również kierująca citroenem nie odniosła obrażeń - relacjonuje aspirant sztabowy Anna Osińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Mercedes, którym podróżowali aktorzy Źródło: PSP Gniezno

Mercedes jechał od strony Witkowa w kierunku Gniezna drogą wojewódzką nr 260, kierująca citroenem wyjeżdżała z drogi podporządkowanej.

Zdarzenie drogowe w Niechanowie - 46-latek doznał obrażeń ciała. Dzisiaj około 15.40 w Niechanowie doszło do zderzenia... Posted by Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie on Friday, September 26, 2025 Rozwiń

- Kierująca pojazdem osobowym marki Citroen nie ustąpiła pierwszeństwa i wyjechała z podporządkowanej, uderzając tym samym w samochód marki Mercedes - wyjaśnia młodszy kapitan Kamila Kozłowska z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

Według policji, sprawczynią wypadku była kierująca citroenem Źródło: PSP Gniezno

Podczas działań służb ratunkowych ruch na drodze wojewódzkiej był zablokowany.

- Łącznie w zdarzeniu brały udział trzy zastępy straży pożarnej, w tym dwa zastępy jednostki OSP Niechanowo i jeden zastęp z JRG Gniezno - wymienia Kozłowska.

Do wypadku doszło w Niechanowie Źródło: PSP Gniezno

Spektakl odwołany

Jak ustalił nieoficjalnie portal tvn24.pl, mercedesem jechali Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca.

Lokalne media podają, że para aktorów - prywatnie małżeństwo - jechała do Gniezna na spektakl "Optymiści - czyli nasi w Egipcie". Występ został odwołany.

Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca Źródło: WBD