Poznań

Wypadek pary znanych polskich aktorów

Mercedes, którym podróżowali aktorzy
Niechanowo (woj. wielkopolskie)
Źródło: Google Earth
Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca mieli wypadek - ustalił nieoficjalnie portal tvn24.pl. Doszło do niego po południu w Niechanowie (woj. wielkopolskie). W samochód, którym podróżowali, uderzył inny pojazd, wyjeżdżający z drogi podporządkowanej. Aktor trafił do szpitala ze złamaną ręką.

Do wypadku z udziałem dwóch samochodów doszło o godzinie 15:40 w miejscowości Niechanowo w powiecie gnieźnieńskim.

- Zderzyły się tam citroen z mercedesem. W wyniku tego zderzenia obrażeń ciała w postaci złamania ręki doznał kierujący mercedesem. Został on przetransportowany do szpitala w Gnieźnie. Podróżował on z pasażerką, która nie odniosła obrażeń. Również kierująca citroenem nie odniosła obrażeń - relacjonuje aspirant sztabowy Anna Osińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Mercedes, którym podróżowali aktorzy
Mercedes, którym podróżowali aktorzy
Źródło: PSP Gniezno

Mercedes jechał od strony Witkowa w kierunku Gniezna drogą wojewódzką nr 260, kierująca citroenem wyjeżdżała z drogi podporządkowanej.

- Kierująca pojazdem osobowym marki Citroen nie ustąpiła pierwszeństwa i wyjechała z podporządkowanej, uderzając tym samym w samochód marki Mercedes - wyjaśnia młodszy kapitan Kamila Kozłowska z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

Według policji, sprawczynią wypadku była kierująca citroenem
Według policji, sprawczynią wypadku była kierująca citroenem
Źródło: PSP Gniezno

Podczas działań służb ratunkowych ruch na drodze wojewódzkiej był zablokowany.

- Łącznie w zdarzeniu brały udział trzy zastępy straży pożarnej, w tym dwa zastępy jednostki OSP Niechanowo i jeden zastęp z JRG Gniezno - wymienia Kozłowska.

Do wypadku doszło w Niechanowie
Do wypadku doszło w Niechanowie
Źródło: PSP Gniezno

Spektakl odwołany

Jak ustalił nieoficjalnie portal tvn24.pl, mercedesem jechali Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca.

Lokalne media podają, że para aktorów - prywatnie małżeństwo - jechała do Gniezna na spektakl "Optymiści - czyli nasi w Egipcie". Występ został odwołany.

Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca
Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca
Źródło: WBD
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Filip Czekała /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PSP Gniezno

