Wypadek pary znanych polskich aktorów

Do wypadku z udziałem dwóch samochodów doszło o godzinie 15:40 w miejscowości Niechanowo w powiecie gnieźnieńskim.
- Zderzyły się tam citroen z mercedesem. W wyniku tego zderzenia obrażeń ciała w postaci złamania ręki doznał kierujący mercedesem. Został on przetransportowany do szpitala w Gnieźnie. Podróżował on z pasażerką, która nie odniosła obrażeń. Również kierująca citroenem nie odniosła obrażeń - relacjonuje aspirant sztabowy Anna Osińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.
Mercedes jechał od strony Witkowa w kierunku Gniezna drogą wojewódzką nr 260, kierująca citroenem wyjeżdżała z drogi podporządkowanej.
- Kierująca pojazdem osobowym marki Citroen nie ustąpiła pierwszeństwa i wyjechała z podporządkowanej, uderzając tym samym w samochód marki Mercedes - wyjaśnia młodszy kapitan Kamila Kozłowska z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.
Podczas działań służb ratunkowych ruch na drodze wojewódzkiej był zablokowany.
- Łącznie w zdarzeniu brały udział trzy zastępy straży pożarnej, w tym dwa zastępy jednostki OSP Niechanowo i jeden zastęp z JRG Gniezno - wymienia Kozłowska.
Spektakl odwołany
Jak ustalił nieoficjalnie portal tvn24.pl, mercedesem jechali Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca.
Lokalne media podają, że para aktorów - prywatnie małżeństwo - jechała do Gniezna na spektakl "Optymiści - czyli nasi w Egipcie". Występ został odwołany.
Autorka/Autor: Filip Czekała /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PSP Gniezno