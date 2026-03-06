116 zarzutów dla pośrednika w płatnościach

Mosina Źródło: Google Earth

Pierwsze zawiadomienie w tej sprawie policjanci otrzymali 13 listopada 2025 roku. - Zgłaszający poinformował wówczas śledczych, że mimo uregulowania rachunków w jednym z lokalnych punktów kasowych, wierzyciel upomina się o zaległą należność. Z czasem do policjantów zaczęły napływać kolejne, podobne zgłoszenia - informuje podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Sprawą pod nadzorem prokuratury zajęli się policjanci z Komisariatu Policji w Mosinie. Szczegółowo przeanalizowali zgromadzoną dokumentację oraz przepływy finansowe. - Jak ustalono, 54-latek prowadzący punkt, przyjmował od mieszkańców pieniądze na poczet opłat za rachunki. Środki te – wbrew obowiązkowi – nie były jednak przekazywane wystawcom rachunków. O braku wpłat pokrzywdzeni dowiadywali się dopiero po otrzymaniu wezwań do zapłaty - wyjaśnia Paterski.

Tyle zarzutów ile pokrzydzonych

Śledczy ustalili, że pokrzywdzonych jest co najmniej 116 osób, a łączna suma strat wyniosła niemal 68 tysięcy złotych. - Na podstawie zebranego materiału dowodowego policjanci przedstawili mężczyźnie 116 zarzutów dotyczących oszustw. Po zakończeniu czynności procesowych akt oskarżenia został skierowany do sądu - podaje Paterski.

Mężczyźnie za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Sprawa jest rozwojowa. Policjanci apelują do wszystkich mieszkańców, którzy w przeszłości dokonywali wpłat rachunków w punkcie prowadzonym przez podejrzanego i mają informację, że ich środki nie zostały przekazane wierzycielom, o pilny kontakt z komisariatem w Mosinie. - Każda informacja może mieć istotne znaczenie dla toczącego się postępowania - podkreśla Paterski.

