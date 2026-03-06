Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

116 zarzutów dla pośrednika w płatnościach

AdobeStock_573281782
Mosina
Źródło: Google Earth
54-latek z podpoznańskiej Mosiny, który prowadził punkt pośrednictwa w płatnościach odpowie za oszustwa. Mężczyźnie grozi nawet osiem lat więzienia.

Pierwsze zawiadomienie w tej sprawie policjanci otrzymali 13 listopada 2025 roku. - Zgłaszający poinformował wówczas śledczych, że mimo uregulowania rachunków w jednym z lokalnych punktów kasowych, wierzyciel upomina się o zaległą należność. Z czasem do policjantów zaczęły napływać kolejne, podobne zgłoszenia - informuje podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Sprawą pod nadzorem prokuratury zajęli się policjanci z Komisariatu Policji w Mosinie. Szczegółowo przeanalizowali zgromadzoną dokumentację oraz przepływy finansowe. - Jak ustalono, 54-latek prowadzący punkt, przyjmował od mieszkańców pieniądze na poczet opłat za rachunki. Środki te – wbrew obowiązkowi – nie były jednak przekazywane wystawcom rachunków. O braku wpłat pokrzywdzeni dowiadywali się dopiero po otrzymaniu wezwań do zapłaty - wyjaśnia Paterski.

Tyle zarzutów ile pokrzydzonych

Śledczy ustalili, że pokrzywdzonych jest co najmniej 116 osób, a łączna suma strat wyniosła niemal 68 tysięcy złotych. - Na podstawie zebranego materiału dowodowego policjanci przedstawili mężczyźnie 116 zarzutów dotyczących oszustw. Po zakończeniu czynności procesowych akt oskarżenia został skierowany do sądu - podaje Paterski.

Mężczyźnie za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Sprawa jest rozwojowa. Policjanci apelują do wszystkich mieszkańców, którzy w przeszłości dokonywali wpłat rachunków w punkcie prowadzonym przez podejrzanego i mają informację, że ich środki nie zostały przekazane wierzycielom, o pilny kontakt z komisariatem w Mosinie. - Każda informacja może mieć istotne znaczenie dla toczącego się postępowania - podkreśla Paterski.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Filip Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Udostępnij:
Czytaj także:
Zaginiona Magdalena Majtyka
Zaginęła aktorka, od środy nie nawiązała kontaktu z bliskimi
Wrocław
imageTitle
Tylko Stoch na dobrym poziomie. Czekamy na skok Tomasiaka
RELACJA
Księżyc
Czy asteroida uderzy w Księżyc? NASA podała nowe wyliczenia
METEO
Nocna kradzież rowerów z wrocławskiego sklepu
Włamali się do salonu, ukradli rowery warte 200 tysięcy
Wrocław
kolonoskopia shutterstock_2633403851
"Kolonoskopia? Nie słyszałem". Zgłaszalność pacjentów wciąż niewystarczająca
Agnieszka Pióro
imageTitle
Włoska niespodzianka. Wyprzedziła medalistki olimpijskie
EUROSPORT
Lufthansa, samolot Airbus A321
Lot ewakuacyjny do Rijadu zawrócony
BIZNES
Książę William
Chciała zamówić pierogi. Nie wiedziała, z kim rozmawia
Świat
Mężczyzna został zatrzymany
Wyszedł ze sklepu w różowych klapkach, ledwo stał na nogach
Lublin
Wypadek z udziałem motocyklisty
Uderzył w ciężarówkę, motocyklista nie żyje
Łódź
Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę. Policjanci odnaleźli ciało (zdj. ilustracyjne)
Ciało nieznanej osoby w baraku
Poznań
pap_20260125_20P
Jest termin spotkania z prezydentem w sprawie SAFE
Polska
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Masowy sprzeciw wobec sali balowej Trumpa. "Kasyno", "spersonalizowany pałac"
Świat
imageTitle
Górnik z czwartoligowcem. Znamy pary półfinałowe Pucharu Polski
EUROSPORT
Orban na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa
Orban idzie krok dalej. "Wstrzymamy tranzyt"
BIZNES
shutterstock_1954126939
To istnieje naprawdę. Naukowcy wyjaśnili ten zaskakujący proces
Zdrowie
Potrącenie w Zielonej Górze
Wjechała w kobietę na wózku inwalidzkim. Nagranie
Lubuskie
Harry Styles
"Proponuje dobrą muzykę" i "porywa tłumy", teraz wraca
Tomasz-Marcin Wrona
sklejka1
Donald Trump wykluczył Tuckera Carlsona z MAGA. Za te słowa
Świat
Policja odnalazła ciało Polaka zabitego kilka lat temu w Wielkiej Brytanii
Ciało ukryte w walizce. To zaginiony Polak
Katowice
Doha, Katar
Katar nie ma wątpliwości. "To doprowadzi do załamania się gospodarek na całym świecie"
BIZNES
Służby zabezpieczyły ponad 60 kg narkotyków o wartości 3,2 mln zł
Użyli georadaru i rentgena, znaleźli narkotyki w beczkach i pod podłogą
Rzeszów
Bożena Dykiel, Daniel Olbrychski i Franciszek Pieczka na planie "Ziemi obiecanej" Andrzeja Wajdy
O tych filmach Wajdy usłyszał świat. Znasz wszystkie?
Quizy
shutterstock_2551895645
Cios w finansowy raj. "Ludzie wolą uciekać niż przyjeżdżać"
Alicja Skiba
Izraelskie ataki na Iran, 06.03
Nowe ataki w Iranie. Uderzono w centrum Teheranu
RELACJA
Mężczyzna podglądał pacjentkę w szpitalnej toalecie
Nagrywał kobietę w szpitalnej toalecie
Białystok
Austin strzelanina
Strzelanina przed barem. Policja publikuje "trudne do oglądania" nagrania
Świat
Wysoki poziom rzeki Bug i zamknięta droga powiatowa
Poziom Bugu coraz wyższy, zamknięta jedna z dróg
WARSZAWA
Donald Trump
Trump się nie martwi. "Jak wzrosną, to wzrosną"
BIZNES
Policja opublikowała wizerunek i szuka mężczyzny ze zdjęcia
Uderzył mężczyznę pięścią w twarz i złamał mu ząb
Rzeszów
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica