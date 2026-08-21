71-latka zginęła na pasach. Siedmiolatka trafiła do szpitala
Do tragicznego wypadku doszło w piątek około godziny 7.30 na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Poznańskiej w Miłosławiu (woj. wielkopolskie)
- Z ustaleń policjantów wynika, że 50-letni kierujący Peugeotem Partnerem na oznakowanym przejściu dla pieszych nie ustąpił pierwszeństwa, w wyniku czego potrącił przechodzę przez nie 71-latke wraz z siedmioletnią dziewczynką. Podjęta akcja ratunkowa przez strażaków z Miłosławia nie przywrócił czynności życiowych 71-latce - przekazał asp. Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.
Siedmiolatka została przewieziona do szpitala w Poznaniu. Kierujący autem, mieszkaniec powiatu gostyńskiego, był trzeźwy.
Są utrudnienia w ruchu
Ruch na tym odcinku drogi krajowej numer 15 jest kierowany przez policjantów, są utrudnienia. Okoliczności i dokładne przyczyny wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.