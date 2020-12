Petarda wybuchła w ręce czterolatka, stracił dwa palce

Do sytuacji doszło w jednym z mieszkań na terenie powiatu międzyrzeckiego. W niewyjaśnionych jak dotąd okolicznościach, doszło do wybuchu petardy w ręku czteroletniego chłopca. - W wyniku zdarzenia stracił on dwa palce. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala - tłumaczy Justyna Łętowska z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.